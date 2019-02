Fahndung : Husum: Polizei sucht mit Phantombild nach falschem Polizisten

Der Gesuchte hatte eine Rentnerin um ihre Münzsammlung im Wert von 30.000 Euro gebracht.

von hn

01. Februar 2019, 11:00 Uhr

Husum | Die Kriminalpolizei Husum hat ein Phantombild eines mutmaßlich „Falschen Polizisten“ veröffentlicht, der am Donnerstag, 24. Januar, eine Rentnerin um ihre Münzsammlung im Wert von circa 30.000 Euro erleichtert hat.

Der Mann erschien gegen 15.30 Uhr an der Haustür der Geschädigten in der Ludwig-Nissen-Straße in Husum und holte die Münzen ab. Zuvor wurde der alten Dame am Telefon eingeredet, dass ihre Münzen in ihrem Bankschließfach nicht mehr sicher seien.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

circa 1,90 Meter groß

30 bis 40 Jahre alt

schlanke Statur

schwarzes Haar

längliches Gesicht

dunkle Jacke

Die Kriminalpolizei fragt, wer die abgebildete Person kennt oder gesehen hat. Wer auffällige Beobachtungen oder verdächtige Personen und Fahrzeuge in der Ludwig-Nissen-Straße gesehen hat – auch schon in den Stunden vor der Münzübergabe –, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 04841/8300 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

