Mann durch Messerstiche verletzt : Husum: Polizei fahndet nach flüchtigem Talat Temel

Er soll einen Mann durch Messerstiche schwer verletzt haben. Ein Bild findet sich im Artikel.

20. Februar 2020, 16:02 Uhr

Husum | Am Mittwochabend gegen 23.20 Uhr wurde ein Mann in Husum durch Messerstiche schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen sei es in dem Haus einer 24-Jährigen Frau zu der Tat gekommen, heißt es von der Polizei. Sie soll sich mit dem späteren Opfer (42) im Wohnzimmer aufgehalten haben. Der von der Frau getrennt lebende 31-jährige Ehemann, Talat Temel, erschien unerwartet im Haus und soll unvermittelt und mehrfach auf den 42-Jährigen eingestochen haben.

Polizei

Dieser erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Es liegt ein Haftbefehl vor.

Tatverdächtiger flüchtete

Der Tatverdächtige flüchtete vom Tatort und konnte bislang nicht festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Flensburg hat die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Talat Temel ist 31 Jahre alt. Er ist 173 cm groß, hat dunkle Haare und braune Augen. Er ist von schlanker und athletischer Statur.

Wer Talat Temel gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthalt geben kann, wird gebeten, die Bezirkskriminalinspektion Flensburg unter 0461/4840 oder den Polizeiruf 110 anzurufen.

