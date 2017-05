Marktplatz gesperrt : Husum: Mann droht mit Autobombe in der Innenstadt

vergrößern 1 von 1 Foto: Herbert Müllerchen 1 von 1

Husum | In der Husumer Innenstadt hat am Mittwochnachmittag ein Mann mit einer Autobombe gedroht. Er war mit seinem Pkw in einen für den Durchgangsverkehr gesperrten Bereich in der Innenstadt gefahren und hatte sein Auto dort stehen lassen. Er konnte von der Polizei festgenommen werden. Der Kampfmittelräumdienst rückte an.

Seit 14.30 Uhr ist der Markt in der Husumer Innenstadt von der Polizei und der Feuerwehr großräumig abgesperrt. Rettungskräfte stehen in Bereitschaft. „Ein Autofahrer war im Bereich der Innenstadt durch seinen merkwürdigen Fahrstil aufgefallen“, sagte Christian Kartheus von der Pressestelle der Polizei in Flensburg. Bei der Kontrolle des Autofahrers habe der Mann angegeben, eine Bombe im Fahrzeug zu haben, so Kartheus.

Zuvor soll er nach Augenzeugenberichten mit seinem Auto im Kreis um den Brunnen auf dem Marktplatz gefahren sein. Der Bereich ist für Autos gesperrt. Die deshalb alarmierte Polizei versuchte den Mann in seinem Auto zu stoppen, dieser wollte durch den verkehrsberuhigten Bereich in der Krämerstraße fließen. Dort wurde er offenbar von einem Zivilfahrzeug der Polizei gestoppt.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und auf die Polizeiwache in Husum gebracht. Zur Zeit werden nach Zeugenangaben anliegende Häuser evakuiert, der Bereich am Markt ist abgesperrt.

Nach Angaben der Polizei Pressestelle in Flensburg ist der Kampfmittelräumdienst aus Groß Nordsee angefordert, um den verdächtigen Pkw zu überprüfen. Bis dahin bliebt der Bereich Markt in Husum abgesperrt.

erstellt am 31.Mai.2017 | 15:27 Uhr