Bargeld gestohlen : Husum: Einbrüche in Reisebüro und Erdbeer-Verkaufsstände

In Husum erbeuteten Diebe in der Nacht bei verschiedenen Einbrüchen Bargeld.

von shz.de

05. Juli 2019, 12:50 Uhr

Husum | In der Nacht zu Freitag, 5. Juli, brachen unbekannte Täter in der Zeit von 18 bis 7.30 Uhr in ein Reisebüro in der Süderstraße ein. Sie hebelten ein Oberlicht auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie entkamen mit Bargeld.

Außerdem wurden bisher drei Einbrüche in Verkaufsstände von Erdbeeren aufgenommen. Diese befinden sich in der Ostenfelder Straße, im Marienhofweg und in der Bredstedter Straße. Es wurden die Türen oder Vorhängeschlösser aufgebrochen und geringe Mengen Bargeld gestohlen.

Hinweise zu den Taten nimmt die Kriminalpolizei in Husum unter Telefon 04841/8300 entgegen.

