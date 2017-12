Shamrock : Husum: Christmas-Rock-Party mit fünf Bands

vergrößern 1 von 1 Foto: hjm 1 von 1

Es ist ein ungewöhnliches Projekt, das Martin Kinné mit dem Betreiber der Husumer Kneipe Shamrock, Kilian Ivers, auf die Beine stellen will. Wo sonst Karaoke-, Quiz- und Spieleabende mit Live-Musik die Gäste begeistern, werden am Freitag, 15. Dezember, ab 19 Uhr gleich fünf Bands zur Christmas-Rock-Party aufmarschieren – und das alles für einen guten Zweck, wie Kinné betont. Der Eintritt ist wie immer frei.

„Die Idee, eine Benefizveranstaltung für die Kinder der Husumer Tafel zu veranstalten, entstand beim Bier-Trinken“, verrät Kinné, der zu den Stammkunden der Kneipe gehört, mit vielsagendem Lächeln. Der Organisator studierte Gesang und Gitarre und unterrichtet an der Grundschule Meldorf Musik und Englisch. Ivers, der das Shamrock seit sieben Jahren betreibt, war von der Idee sofort begeistert. „Martin Kinné hat ein großes Herz für derartige Projekte“, erklärt er. Und so dürfen sich die Gäste des Clubs auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Über seine Facebook-Seite hat Kinné für den Benefizabend geworben, und ist zu seiner eigenen Überraschung geradezu überrannt worden. Am Ende mussten die beiden fünf Bands aussuchen. Jeweils für eine Stunde werden der Rocksänger Marc Laatzke, die Punkrockband Fetty Bord, You’ll Be Mine (Synthie-Rock), SPOID (Alternative/Rock/Metal/Punk) und Dice In Motion (Rock/Funk/Blues) im Shamrock musizieren. Kinné selbst will an diesem Abend ebenfalls zur Gitarre greifen und die Party auf seine Weise mitgestalten. Das Ganze ist nicht nur ein Pilotprojekt, sondern komplettes Neuland. „Normal tritt bei mir am Abend eine Band auf“, sagt Ivers. Wie gewohnt, wird auch während der Christmas-Rock-Party der Hut die Runde machen. Diesmal geht der Inhalt des Hutes allerdings an die Husumer Tafel.

Sollte der Abend ein Erfolg werden, erwägt Kinné eine Wiederholung. Beim Diakonischen Werk, das die Husumer Tafel betreibt, wurde die Idee mit Begeisterung aufgenommen. Die Husumer Tafel ist eine Gemeinschaftsaktion vom Diakonischen Werk und der Arbeiterwohlfahrt.