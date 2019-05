Ungewöhnliches Bild : Husum: Altes Rathaus am Haken

Je nach Wahl der Perspektive könnte der riesige Kran, der derzeit in Husum steht, dazu dienen, das Shopping-Center auf- oder das alte Rathaus abzubauen.

Husum | Puh, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Ist halt alles eine Frage der Perspektive! Manche finden es schön, dass sich in Husum derzeit so viele Kräne drehen wie sonst nur im Hamburger Hafen. Doch unser Fotograf Achim Lessing hat sich einen humorvoll-kritischen Blick auf das Baugeschehen gestattet und kommentiert seinen etwas anderen Schnappschuss mit den Worten: „Donnerwetter, da wäre ja fast das alte Rathaus an den Haken genommen und abgeräumt worden.“ Nein, das darf natürlich nicht passieren. Außerdem wird Husums erster Verwaltungssitz noch gebraucht – unter anderem als Anlaufstation für Urlaubsgäste, die von hier aus die Stadt erkunden oder bei den Mitarbeitern der Tourismus und Stadtmarketing GmbH nachfragen, was es in Husum noch an Sehenswürdigkeiten gibt.