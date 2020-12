Hunderte Fahrzeuge kontrolliert

Bei der unangekündigten Großkontrolle wurden zahlreiche Verstöße registriert / Bei einigen Vorfällen staunten selbst die Beamten

von Stefan Petersen

09. Dezember 2020, 19:27 Uhr

Husum | Am Mittwoch führte die Polizei eine unangekündigte Großkontrolle im Straßenverkehr durch. Es gab drei stationäre Kontrollstellen zur Schulwegsicherung. Im Anschluss wurden mobile Kontrollen durchgeführt.

Los ging es um 6.45 Uhr mit einer Einsatzbesprechung. Erste Anlaufstelle waren die Schulen im Bereich Tönning. „Wir möchten hier niemanden anschwärzen oder auf Teufel komm raus Verwarnungsgelder verhängen“, macht Einsatzleiter Hauke Mann dabei deutlich. „Es geht uns um die Sicherheit der Radfahrer.“ Die Bilanz nach einstündiger Überprüfung fiel recht ernüchternd aus: „Jedes zweite Fahrrad wies Mängel in der Beleuchtung auf!“ Ertappt wurde auch ein E-Roller-Fahrer, der ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. „Das ist ab einer Geschwindigkeit von sechs Kilometer pro Stunde notwendig“, erklärte Polizeiobermeister Kanese.

Wenig später kontrolliert Einsatzleiter Hauke Mann mit seinem dreiköpfigen Team Fahrzeuge, die auf der B 202 Richtung St. Peter-Ording unterwegs waren. Herausgewunken wurden bereits jene Fahrzeuge, die mit defekter Frontbeleuchtung unterwegs waren.

Bei den Verwarngeldern haben die Beamten Spielraum – meist blieb es bei einer Verwarnungsgebühr von fünf Euro und der Anweisung, das Fahrzeug nach behobenem Mangel bei einer Dienststelle vorzustellen.

Gegen Mittag nimmt die Kontrollaktion Fahrt auf – zu den eingesetzten Streifenwagen der Landespolizei kommen Einheiten des Zolls hinzu. Eine ideale Kontrollmöglichkeit bietet sich an der B 5 vor der Eiderbrücke. Hier können die Fahrzeuge auf den großen Parkplatz gelotst werden. Im Vorfeld hatten Mitarbeiter der Straßenmeisterei bereits eine umfangreiche Beschilderung aufgebaut.

Die Geschwindigkeit wurde von 100 auf 50 Kilometer pro Stunde herabgesetzt. Meist stießen die Beamten auf eine große Akzeptanz bei den Fahrzeugführern – und ein Hamburger Autofahrer betonte ausdrücklich: „Danke, dass Sie diesen Job hier machen!“

Polizeihauptkommissar Lothar Glöckner stellte sich auf der B 5 auf und lotste große und kleine Pkw, Lkw und motorisierte Zweiradfahrer auf den Kontrollplatz. 12 Einsatzkräfte bearbeiteten dort die jeweiligen Fälle. Mehrfach wurde von großen Brummis Dieselkraftstoff abgepumpt. Zufriedenes Fazit von Zoll-Einsatzleiter Bernd Hansen: „Hier haben sich alle daran gehalten. Wir haben niemanden mit Heizöl im Tank erwischt.“

Gleich zweimal staunte Bernd Busch von der Landespolizei. Zum einen wurde ein Hamburger Autofahrer herausgewunken, der einen Führerschein und eine Zulassung auf den Namen Bernd Busch vorlegte. Das Staunen war groß, doch alles hatte seine Richtigkeit. Ein weiteres Mal staunte der Beamte nicht weniger: Ein Autofahrer legte einen Führerschein von 1952 vor – darin war alles handschriftlich eingetragen – und das Dokument war noch dazu in einem hervorragenden Zustand.

Ein Fahrer aus Dithmarscher fiel auf, weil er bereits recht forsch in die Kontrollstelle fuhr. Sein Warndreieck wollte er nicht vorzeigen. Lieber erkundigte er sich, was dieser Verstoß denn wohl kosten würde. Nachdem Einsatzleiter Hauke Mann ihm geantwortet hatte, „dass würde dann 40 Euro kosten“, sagte der Fahrer, die würde er dann zahlen. Es folgten weitere Diskussionen mit ihm. Am Ende erkundigte sich der Einsatzleiter, ob dieser nicht einfach testen wollte, wie weit er mit dem Provozieren hätte gehen könne. Dessen Antwort fiel kurz aus: „Ja.“

Um 15.10 Uhr fiel ein anderer Autofahrer zunächst dadurch auf, dass er keine Papiere dabei hatte. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Nach einem positiven Drogenvortest wurde eine Blutprobe im Klinikum Husum veranlasst. „Dem Fahrzeugführer droht nun ein Bußgeldverfahren in einer Höhe von 500 Euro“, so Einsatzleiter Mann.

Insgesamt wurden 247 Fahrzeuge kontrolliert und fünf Drogenschnelltest durchgeführt. Außerdem wurden 12 Alkoholtests gemacht, fünf Gurt- und ein Handyverstoß verzeichnet, 20-mal wurden Ordnungswidrigkeiten wegen defektem beziehungsweise fehlendem Licht zur Anzeige gebracht.