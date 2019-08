Polizeieinsatz in Husum : Hund aus dem Hafen gerettet

Vierbeiner eines Obdachlosen rollt mit einem Einkaufswagen ins Hafenbecken. Die Polizei hat keinen stichhaltigen Hinweis auf Fremdverschulden

Husum | „Ob es sich um um eine Unachtsamkeit oder Fremdverschulden gehandelt hat, ist unklar. Uns liegen derzeit keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.“ Mit diesen Worten beschreibt die Polizei in Husum einen Vorfall, der sich am Mittwoch, 28. August, im Husumer Binnenhafen ereignet und in den sozialen Netzwerken für reichlich Diskussionsstoff, aber auch Spekulationen gesorgt hat.

Was war passiert? Laut Einsatzprotokoll mussten Polizei und Feuerwehr an diesem Abend gegen 19.15 Uhr ausrücken, um einem Mann aus dem Hafenbecken zu retten. Schauplatz war die Slipanlage auf der Hafensüdseite hinter dem Rathaus. Dort hatte der obdachlose Mann sich ausgezogen und war ins Wasser gestiegen, um seinen Einkaufswagen mit dem darin befindlichen 17 Jahre alten blinden und tauben Hund aus dem Hafenbecken zu bergen. Ob der Wagen sich selbstständig gemacht hatte oder vorsätzlich ins Rollen gebracht worden war, ließ sich für die Polizeibeamten vor Ort nicht abschließend einschätzen und bleibt daher auch in ihrem Bericht offen.

Als die Einsatzkräfte am Binnenhafen eintrafen, sahen sie den Mann bis zum Bauch im Wasser stehen und halfen ihm mit einem Seil an Land. Auch der Einkaufswagen wurde geborgen. Beide – Mann und Hund – waren nach Polizeiangaben wohlauf. „Wenn da tatsächlich jemand nachgeholfen haben sollte, wäre es umso wichtiger, wenn wir davon erführen und die Sache angezeigt würde“, erklärte ein Polizeibeamter. Zwar gebe es Hinweise auf zwei Männer, die zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Nähe gesehen wurden, „aber ob die mit der Sache zu tun haben, können wir nicht sagen.“ Im Netz wird dagegen verbreitet, dass der Vorfall von mehreren Personen fotografiert und sogar gefilmt worden sein soll. „Dieses Material wäre für unsere weiteren Ermittlungen natürlich enorm wichtig“, hieß es seitens der Polizei. Sollte es also tatsächlich Material geben, dass nicht nur den Fall selbst dokumentiert, sondern möglicherweise sogar Beweise für ein Fremdverschulden enthält, sollte es der Polizei dringend zur Verfügung gestellt werden, appelliert diese. Hinweise werden auf der Wache, Telefon 04841/830311, entgegengenommen.