Zweisprachige Ortsschilder : Hüsem gibt’s nur einmal

von Friederike Reußner

erstellt am 18.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Zweisprachige Straßenschilder gibt es in Nordfriesland schon einige: An der B 5 bei Struckum werden Autofahrer zum Beispiel auf Hochdeutsch und auf Friesisch nach Husum/Hüsem, Niebüll/Naibel und Bredstedt/Bräist geschickt. Auch die Ortsschilder in Südtondern erklären dem Besucher in zwei Sprachen, wo er sich befindet. Nun soll das Friesische auch in Husum weiter gestärkt werden: Auf der jüngsten Sitzung des Bauausschusses stellte das Ordnungsamt den Plan vor, für 3500 Euro die Ortsschilder der Storm-Stadt gegen zweisprachige Varianten auszutauschen. Bei den Mitgliedern des Ausschusses stieß dieser Vorstoß zwar nicht auf Ablehnung, sorgte aber dennoch für eine Diskussion.

Nachdem die ersten „Witzchen“ darüber abgehakt waren, was denn mit zweisprachig gemeint sei – „Türkisch? Arabisch?“ –, fragte Alfred Mordhorst, in welcher Variante des Friesischen das Wort Husum denn auf den Ortsschildern landen sollte: „Hier wird ja ein anderes Friesisch gesprochen als in Niebüll.“ Ulf von Hielmcrone fordete daraufhin ironisch (?) ein Gutachten des Nordfriisk Instituut in dieser Sache und hielt einen Spontan-Vortrag darüber, dass in Husum seit 1472 eigentlich sowieso kein Friesisch mehr gesprochen würde. Er gehe aber davon aus, dass die Schreibweise, wie sie jetzt schon am Bahnhof zu finden ist – Hüsem –, auch für die Ortsschilder in Ordnung sei.

Damit hat er Recht: Während etwa die Stadt Westerland verschiedene friesische Varianten hat, also auf Sylt Weesterlön’, auf Föhr Waasterlun und auf dem nordfriesischen Festland Weesterlönj genannt wird, gibt es Husum auf Friesisch nur in einer Variante: Hüsem. Und selbst wenn es mehrere Formen geben würde: Die Verwaltung stehe in dieser Sache ohnehin in engem Kontakt zum Nordfriisk Instituut, versicherte Karl-Friedrich Bumb vom Ordnungsamt.

Dort freut man sich über die Aktion. Institutsleiter Thomas Steensen erinnert daran, dass die Husumer die Debatte um die zweisprachigen Ortsschilder vor ungefähr zehn Jahren schon einmal geführt hätten – damals jedoch ohne Ergebnis. Über diese Debatte hatte Steensen in der jüngsten Ausgabe der Zeitschrift „Nordfriesland“ geschrieben, in der er eine Lanze für zweisprachige Ortsschilder auch in der Storm-Stadt bricht: „Unrühmlich tritt die Kreisstadt Husum hervor. Vor Jahren wurde dort in geradezu abenteuerlicher Weise über dieses Ansinnen diskutiert“, schreibt Steensen und weiter: „Husum ist – oder sollte es sein – die Kreisstadt der Nordfriesen. Wenn deren Kultur und Sprache so wenig Respekt gezollt wird, sollte man sich nicht wundern, dass sich so mancher Friese eher auf Flensburg ausrichtet.“ Er verweist auf Cottbus als gutes Beispiel: „ Obwohl dort nur ganz vereinzelt Sorbisch gesprochen wird, rechnet man es sich seit Jahrzehnten zur Ehre an, den sorbischen Namen Chosebuz auf den Ortstafeln, der Homepage usw. prominent vor Augen zu führen. Die Stadt leistet damit einen Beitrag zur europäischen Vielfalt und zeigt sich weltläufig. Husum dagegen erscheint in dieser Hinsicht eher provinziell.“

Dieses harte Urteil könnte Steensen nun revidieren – wenn die neuen Schilder stehen.