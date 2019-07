Großeinsatz am Eidersperrwerk : Hubschrauber und Feuerwehr suchen Mann im Watt

Bei auflaufender Flut entdecken Einsatzkräfte ihn schließlich im Bereich des Landkreises Dithmarschen.

von Helmuth Möller

21. Juli 2019, 15:32 Uhr

Vollerwiek/Tönning | Zwei Stunden lang waren Feuerwehren am Sonntag im Einsatz. Der Grund: Passanten sowie Mitarbeiter der DLRG-Rettungsstation in Vollerwiek hatten weit draußen im Watt eine Person beobachtet und den Notruf zur zentralen Rettungsleitstelle in Harrislee gewählt. Von dort aus wurde umfangreich alarmiert: Aus Tönning rückten eilig 25 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen und dem Motor-Rettungsboot aus, dazu aus Kating zwei Fahrzeuge und zwölf Einsatzkräfte. Die Einsatzstellen lagen jeweils rund zehn Kilometer von den Wachen entfernt. Alarm gab es auch für einen Rettungswagen des Landkreises und den in St. Peter-Ording stationierten Rettungshubschrauber Northern Rescue 01.

Einsatzgebiet erstreckt sich über zwölf Kilometer

Vor Ort mussten sich die Einsatzkräfte aufteilen: Tönnings Wehrführer Dr. Stefan Klützke beobachtete die Lage mit einem Fernglas vom Deich in Vollerwiek aus; hier war auch der Einsatzleitwagen stationiert. Eine große Anzahl von Einsatzkräften eilte zum – von Vollerwiek aus gesehen – sieben Kilometer entfernten Eidersperrwerk auf der Kreisgrenze zu Dithmarschen. Dort wurde mit dem Kran von Schleswig-Holsteins größtem Rüstwagen – dem RW 2 – das Motorrettungsboot zu Wasser gelassen.

Gesuchter entdeckt

Die dreiköpfige Besatzung suchte die Nordsee zu Wasser ab, der Rettungshubschrauber aus der Luft. Zum Einsatzzeitpunkt herrschte noch ablaufendes Wasser, doch bereits ab 12.41 Uhr war auflaufendes Wasser vorhergesagt. Der Feuerwehr-Einsatzleitwagen fuhr schließlich die Küste ab – und traf dort im Bereich des Landkreises Dithmarschen auf den ausländischen Urlauber. Dieser wurde von den Einsatzkräften von der Ortslage Wesselburener Koog aus zu seiner Unterkunft auf einem Zeltplatz gefahren.

Appell an die Vernunft:

Einsatzleiter Dr. Stefan Klützke richtet einen dringenden Appell an alle Wattwanderer: „Es ist ganz wichtig, dass sich jeder, der ins Watt geht, der damit verbundenen Gefahren bewusst ist. Wer dort weitere Strecken laufen möchte, dem raten wir dringend an, sich bei der DLRG/Wasserrettung anzumelden und gegebenenfalls dort auch seine Personalien zu hinterlegen.“

