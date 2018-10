Tönning : Hubschrauber landet am Hafen

Heute Vormittag musste der Rettungshubschrauber am Tönninger Torfhafen landen. Der Notarzt wurde in der Innenstadt gebraucht.

von Ilse Buchwald

19. Oktober 2018, 14:45 Uhr

Tönning | Ein ungewohnter Anblick bot sich heute am Torfhafen in Tönning. Am Vormittag war dort ein Rettungshubschrauber gelandet. Er hatte einen Notarzt in die Eiderstadt gebracht, wie die Rettungsleitstelle auf Anfrage mitteilte. Dieser war zu einem internistischen Notfall in der Neustadt gerufen worden. Der Tönninger Notarzt konnte nicht kommen, da er bei einem anderen medizinischen Einsatz gebraucht wurde. Und so kam der Rettungsmediziner also aus der Luft nach Tönning.