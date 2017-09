Husumer Dockkoog : Hotel-Idee: „Nachtzug nach Husum“

vergrößern 1 von 1 Foto: Montage: Jahr 1 von 1

von Friederike Reußner

erstellt am 27.Sep.2017 | 13:00 Uhr

Geht’s um den Dockkoog, wird Klaus Thiem kribbelig. Während es in Politik, Verwaltung und der Landesregierung gerade unter anderem um die Fragen geht, wann der Deich vor Husums Badewanne nun wirklich verstärkt werden kann und wie man dort möglichst schnell Baurecht schafft, plädiert Thiem dafür, nicht nur die praktischen Aspekte im Blick zu haben. Der Betreiber des Husumer Kultrestaurants „Hartmanns Landküche“ findet, dass man sich jetzt nicht nur Gedanken darüber machen sollte, dass man dort gern ein neues Hotel hätte, sondern vor allem darüber, was für eines. „Es heißt immer: Wir brauchen einen Investor. Aber erst einmal brauchen wir doch ein Konzept, das zieht.“

Er hätte da schon mal eine Idee – auf Erlebnis-Tourismus setzen: „Wir sind nicht St. Peter-Ording oder Sylt, wir haben hier nicht den Goldstrand“, sagt der ehemalige Besitzer einer Anlagenbau-Firma. Deshalb wäre es aus seiner Sicht auch falsch, auf ein Standardhotel für Badegäste zu setzen. Nein, was Thiem vorschwebt, ist abgefahrener: „Husum liegt genau in der Mitte der Bahnstrecke Hamburg-Westerland. Hamburg und Sylt sind zwei Pole, die in Deutschland jeder kennt. Damit müssen wir arbeiten.“

Schienen will er auf den Dockkoog zwar nicht verlegen lassen, doch am Bahn-Bild würde er dran bleiben: Unter der Überschrift „Nachtzug nach Husum“ soll vor das Gelände des jetzigen Campingplatzes eine Halle gebaut werden. Von dieser sogenannten Bahnhofshalle gehen kurze Gleisstränge ab, auf denen ehemalige Güterwaggons stehen, die modern aufgehübscht als Ferienwohnungen oder Hotelzimmer fungieren. In der Bahnhofshalle würde Thiem neben Gastronomie auch eine Sauna ansiedeln.

Außerdem schwebt ihm ein Windkraft-Museum vor: „Husum ist die Wiege der Windkraft, das könnte man dort würdigen.“ Und damit es bei Schietwetter auch ein Angebot für Kinder gibt, könnte sich der Gastronom sogar einen kleinen Ableger des Hamburger Miniatur-Wunderlands in der Husumer Bahnhofshalle vorstellen, spinnt Thiem seinen Traum weiter.

In seiner Fantasie bleibt der Campingplatz am Dockkoog bestehen, wird aber noch aufgewertet. Er ist überzeugt, dass die Stadt somit zwei interessante Zielgruppen ansprechen kann: Zum einen die wachsende Zahl von Campern, zum anderen Familien, die sich für besondere, individuelle Unterkünfte begeistern lassen. Das Zug-Hotel soll die Mittelschicht ansprechen – genügend Kaufkraft würde mit diesem Konzept also auch nach Husum kommen, ist er optimistisch. Die Husumer dagegen würden ihre geliebte Badestelle behalten.

Es gehe ihm nicht darum, diese Pläne selbst umzusetzen, sagt Thiem. Am Dockkoog würde sich nach seinem Kenntnisstand ja ohnehin frühestens in acht Jahren etwas tun – dann sei er zu alt für derartige Abenteuer. Er sei vielmehr daran interessiert, dass Interessenten auf den Zug mit aufspringen und für Husums Sahnestück etwas ins Rollen kommt, dass der Stadt wirklich ein Alleinstellungsmerkmal sichert.