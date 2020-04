Hospiz-Neubau fast fertig

Wilhelminen-Hospiz in Niebüll verfügt künftig über elf Gästebetten – das Haus wird immer stärker in Anspruch genommen

20. April 2020, 14:40 Uhr

Niebüll | Der Neubau des Wilhelminen-Hospizes an der Niebüller Marktstraße steht kurz vor der Fertigstellung. Bei aller Freude über den Baufortschritt bedauert Hospiz-Geschäftsführer Bernhard Vogel, dass die angekündigte Eröffnungsfeier am 24. April mit folgendem Tag der offenen Tür auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss. „Den Betrieb im Erweiterungsbau werden wir trotz der Corona-bedingten Einschränkungen jedoch wie geplant bis Mitte Mai aufnehmen können“, sagt er.

Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter, die bislang im Haus Underwood im Westersteig 6 gearbeitet haben, werden nun im neuen Gebäude Platz finden. „Das alte Hospizgebäude bleibt so wie es ist“, erläutert Bernhard Vogel. „Mit einem Durchbruch haben wir den direkten Zugang zum Neubau, der über 870 Quadratmeter verfügt.“ Hier entstehen vier weitere Räume für Gäste. „Nun verfügen wir über elf Gästebetten“, freut sich der Geschäftsführer.

„Neben einer deutlich vergrößerten Küche und dem angemessenen Sozialraum für das Personal steht im ersten Stock ein optimal dimensionierter Seminarraum zur Verfügung“, erläutert er. Dort werden künftig interne und externe Fortbildungen und Veranstaltungen stattfinden.

Das Wilhelminen-Hospiz wurde im Lauf der Jahre immer stärker in Anspruch genommen. Es zeigte sich schnell, dass häufig eine Aufnahme von Gästen nicht möglich war, da die Auslastungsgrenze erreicht war. Es wurde daher als Erstes geplant, dass die Zahl der Betten auf elf erhöht wird.

Der Hintergrund: Im Jahr 2016 hatte die Wilhelminenhospiz gGmbH das benachbarte Grundstück an der Marktstraße erworben. Das Planungskonzept orientierte sich an der Bestandsaufnahme: „Es war bereits bekannt, dass die Räumlichkeiten im Westersteig 2 für den Betrieb nicht ausreichend waren. So teilen sich die Geschäftsführung, die Sozialdienstleitung und die Pflegedienstleitung einen Büroraum“, erklärt Bernhard Vogel. In der Teeküche wurde die Dienstübergabe durchgesprochen, der Besprechungsraum ist gleichzeitig auch Mitarbeiterraum. „Ferner sind die bestehenden Lagerräume sowie die Sanitärbereiche für die Mitarbeiterinnen zu beengt. Des weiteren bestand der Wunsch, dass individuell für die Gäste gekocht werden soll, so dass eine größere Küche erforderlich ist.“

2013 war bereits im Westersteig 6 das Haus Underwood erworben worden. In diesem nahe gelegenen Backsteingebäude wurden damals Räume für die Organisation des ambulanten Hospizes und für die Arbeit im Rahmen der Trauerbegleitung eingerichtet, ferner sind dort Seminarräume geschaffen worden. „Dieses Objekt wurde nunmehr veräußert und die genannten Aufgaben werden im Erweiterungsbau angeboten, so dass die Arbeitssituation der Mitarbeiterinnen sich wesentlich verbessert, damit eine effektivere und qualitativ noch bessere Arbeit ermöglicht wird,“ so der Geschäftsführer.

Der Neubau fügt sich als zurückhaltender Backsteinbau in den städtebaulichen Rahmen der Umgebung mit der Friedrich-Paulsen-Schule und dem früheren Katasteramt ein. Die Architekten des Niebüller Büros Limbrecht, Jensen und Rudolph haben dabei den vorherrschenden Baustil berücksichtigt. Der Bauausschuss der Stadt war dabei beteiligt. Der Zugang zum Hospiz bzw. Neubau bleibt für Gäste und Zugehörige an alter Stelle im Westersteig 2, der Eingang für Personal, Lieferanten und Firmen erfolgt über die Marktstraße.

Künftig werden im Wilhelminen-Hospiz mit seinem Stationären Anteil, dem Ambulanten Hospizdienst und dem Bereich „Trau Dich“ 35 haupt- und rund 60 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sein. Partner bei dem 2,8 Millionen Euro teuren Neubau ist neben dem Förderverein Wilhelminen-Hospiz Niebüll, der Stadt Niebüll und verschiedenen Gemeinden (200.000 Euro Zuwendungen insgesamt) auch der Kreis Nordfriesland mit einem Zuschuss von 400.000 Euro. Das Land beteiligt sich mit 120.000 Euro, die EU mit 95.000 Euro. Spenden wurden unter anderem von der Deutschen Krebshilfe in Höhe von 200.000 Euro, einigen privaten Großspendern und einer sehr großen Anzahl von weiteren Spendern aufgebracht.