Aus den Gemeinden : Horstedt legt Einspruch in Kiel ein

Zu nah am Baugebiet: Die Gemeinde ist mit der geplanten Trassenführung der 380-kV-Hochspannungsleitung nicht einverstanden.

von shz.de

03. April 2018, 10:00 Uhr

In ihrer nach eigenen Worten vermutlich letzten Gemeindevertreter-Sitzung standen für Bürgermeisterin Karen Hansen noch wichtige Beschlüsse zur Entwicklung Horstedts auf der Tagesordnung.

So entschied das Gremium einstimmig, Einspruch beim Ministerium für Energiewende in Kiel und dem Übertragungsnetzbetreiber Tennet gegen die geplante Trassenführung der 380-kV-Hochspannungsleitung östlich der geplanten Bundesstraße 5 einzulegen. Aus Sicht der Gemeindevertretung grenzt die geplante Leitung zu nahe an ein Neubaugebiet. Derzeit sammeln die Gemeindevertreter Unterschriften gegen das Vorhaben. Die Gemeinde Horstedt wird die Verlegung der Maststandorte auf die Westseite der geplanten B 5 auf die 110-kV-Leitung beantragen.

Im Rahmen der Erkundung auf dem Gelände des künftigen 380-kV-Umspannwerkes hat die Tennet eine mit Müll und Munitionsresten verfüllte ehemalige Kies-Entnahme entdeckt, berichtete Hansen. Da eine 110-kV Erdleitung durch diesen Bereich geführt wird, sobald die Aufbauten am jetzigen 110-kV Umspannwerk rückgebaut werden, sei die vollständige Entsorgung der illegalen Müllkippe unbedingt erforderlich.

Im Zuge der Sanierung wird der Lehmkuhlenweg rund drei Monate lang gesperrt, da dort Container als Splitterschutz aufgestellt werden. Die Gemeinde war nie Eigentümer dieser Fläche, deshalb sei sie auch nicht verantwortlich für die illegale Müllentsorgung, so Hansen.

Im weiteren stimmte das Gremium für Mitgliedschaften im Verein Dörpsmobil Horstedt. Damit unterstützen sie die Elektromobilität durch E-Carsharing. Das Elektrofahrzeug soll künftig von drei Funktionsträgern der Kommune mit genutzt werden.

Ihre Zustimmung erteilten die Gemeindevertreter ebenfalls einem Aufstellungsbeschluss für das Gebiet südlich der Hattstedter Straße, westlich des Postweges und östlich der B 5. Dort hat Horstedt eine Fläche erworben, die künftig als Gewerbegebiet veräußert werden könnte. „Allerdings sind nur lärmbegrenzte Gewerbe anzusiedeln, Einzelhandel wird hier nicht möglich sein“, erklärte die Bürgermeisterin.

Der Lärmaktionsplan von 2013, mit dem alle fünf Jahre unter anderem Änderungen der Lärmsituation überprüft werden, wird mit einer Aktualisierung der Daten fortgeschrieben. Im Rahmen einer Bürgeranhörung gab es keine Beanstandungen über Lärmbelästigung in Horstedt. Im nahen Umkreis der B 5 gibt es in der Gemeinde keine Wohnbebauung.

Für die Zeit nach ihrer dritten Amtsperiode hat Karen Hansen, die seit 2003 Bürgermeisterin der Gemeinde Horstedt ist, bereits ein volles Programm in Planung. So will sich die 63-jährige Diplom-Biologin ganz besonders der Natur und Umwelt widmen und über Naturreisen auf andere Kontinente, die Jagd und die Pflege von Biogarten und Biotop hinaus den Naturerlebnisraum Schule und den Ökowald Horstedt unterstützen.