Horstedt : Horstedt gründet einen Dörpsmobil-Verein

Die Gemeinde Horstedt steigt in die Elektromobilität ein. Den Auftakt für das E-Carsharing machte eine Informationsveranstaltung mit nachfolgender Gründung des Vereins Dörpsmobil Horstedt.

Maßgeblich vorangetrieben hatte das Vorhaben Bürgermeisterin Karen Hansen, die Bürgerinnen und Bürger, den Anbieter Stephan Wiese von ee4mobile aus Enge-Sande und den Klixbüller Kümmerer der Pilotgemeinde in Sachen E-Carsharing, Hauke Harder, an einen Tisch holte und im Vorfeld eine Vereinssatzung erarbeiten ließ. Neben der höheren Mobilität, die das E-Carsharing für die ländliche Gemeinde biete, argumentierte die Bürgermeisterin für erneuerbare Energien und die Verringerung des CO2-Ausstoßes durch den Straßenverkehr. „In Horstedt werden jedes Jahr 43,3 Millionen Kilowattstunden aus erneuerbaren Energien erzeugt, die ganze Gemeinde verbraucht aber gerade Mal 100 000 Kilowattstunden“, erklärte sie.

Über technische Details, Fragen zur Buchung des Fahrzeugs und Kooperationen mit den etablierten Firmen der erneuerbaren Energien informierte Hauke Harder. „Wir haben es in Klixbüll einfach gemacht – und peu à peu neue Mitglieder gewonnen, so dass wir mittlerweile ein zweites Fahrzeug brauchen.“

Nach einer Probefahrt im Elektrofahrzeug und Antworten auf jede Menge kritischer Fragen zum Thema E-Carsharing formierten sich 17 Bürger mittels Unterschrift zur Gründung des neuen Vereins in Horstedt. Karen Hansen lenkt künftig im Vorstand als Vorsitzende die Geschicke des Vereins gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Sven Siggelkow. Zum Schriftführer wählten die Gründungsmitglieder Hans-Werner Hansen und zum Kassenwart August Thomsen.

„Nun können wir das Auto bestellen und bei großer Nachfrage auch noch ein zweites“, verkündete Karen Hansen stolz als alle Regularien unter Dach und Fach gebracht waren. Für zunächst zwei Jahre least der Verein ein E-Mobile bei der Firma GreenTecCampus in Enge-Sande.

Allein im Amt Nordsee-Treene gibt es 18 Ladestationen, so Projektleiter Stephan Wiese. Aufgrund der technischen Entwicklung der E-Mobile nehme die Reichweite der Fahrzeuge zu. In Horstedt wird eine Ladesäule voraussichtlich zentral im Dorf beim Gemeindehaus Uns Huus installiert und von den Stadtwerken betreut – der Gemeinde entstehen dafür keine Kosten. Die Nutzung eigne sich an erster Stelle besonders für Gemeindevertreter und Kümmerer einer Gemeinde, die eine Grundauslastung des Fahrzeugs sicherstellen, erklärte Wiese. Darüber hinaus biete sich das E-Carsharing für ältere Menschen an, die selbst nicht mehr fahren, aber ehrenamtlich oder von Verwandten gefahren werden. Gleichermaßen könne das Fahrzeug für Gäste als Zweitwagen oder von Menschen, die das Elektrofahrzeug ausprobieren wollen, genutzt werden.