Buckelpisten-Alarm : Hoppelnd über Husums Straßen

vergrößern 1 von 1 Foto: Volkert Bandixen 1 von 1

Hat Husum nach der nunmehr seit mehr als zwei Jahren gesperrten Verbindungsstrecke zwischen der alten Bundesstraße 5 und dem Außenhafen das nächste Buckelpisten-Problem? Anwohner monieren, dass beim Befahren von Marienhofweg und Schillerstraße deutliche Wellen zu spüren sind – schon mit dem Auto und noch viel prägnanter, wenn man dort mit dem Fahrrad fahre. Und manch einer vermutet schon Pfusch beim Bau, wo doch die Decke vor noch nicht allzu langer Zeit erneuert worden sei, und fragt nach der Gewährleistungspflicht der verantwortlichen Firma.

Doch die Stadt kann Entwarnung geben. „Die vor zwei Jahren erfolgten Arbeiten an diesen Straßen waren nur eine Oberflächenbehandlung, bei der Schäden mit einer Mischung aus Split und Haftkleber aufgefüllt worden sind“, sagt Klaus Lorenzen vom Tiefbauamt. Vier verschiedene Methoden der Straßenreparatur kann er aufzählen: den Dünnschichtbelag als simpelste Maßnahme, bei der nur die Risse mit Asphalt aufgefüllt werden, damit sie nicht mit Wasser voll laufen und im Winter aufplatzen, die besagte Oberflächenbehandlung, das Aufbringen einer neuen Decke und schließlich die Komplettsanierung, bei der nicht nur die Fahrbahndecke erneuert wird, sondern auch der gesamte Unterbau. „Das kostet allerdings pro Quadratmeter mit grob gepeilt 20 Euro vier Mal so viel wie die Oberflächenbehandlung, für die wir etwa fünf bis sechs Euro ansetzen“, so Lorenzen weiter.

Sowohl der Marienhofweg als auch die Schillerstraße müssten irgendwann grundsaniert werden, würden aber noch nicht auf der entsprechenden Liste stehen: „Da muss ich abwägen, welche Straßen das am nötigsten haben.“ Je nach Verkehr habe eine Oberflächenbehandlung drei bis vier Jahre Bestand. „Wir versuchen, damit die teure Grundsanierung hinauszuzögern, um Geld zu sparen“, erläutert Lorenzen. Er hoffe, dass die beiden Straßen auf diese Weise noch ein oder zwei Jahre durchhalten.

Und die Beschwerden, die es mittlerweile gibt? „Die Straßen sind zwar keine Schönheiten, aber auf jeden Fall verkehrssicher“, sagt der Experte. Das werde auch regelmäßig überprüft. Insofern müssen die Nutzer wohl die kleinen Huppel in Kauf nehmen oder einfach etwas langsamer fahren. Schließlich sei das alles ja auch eine Frage des zur Verfügung stehenden Etats.

von Stefan Petersen

erstellt am 24.Jun.2017 | 13:00 Uhr