Hallig Hooge : Hooge braucht einen Kümmerer

Er soll die Menschen zusammenbringen und Projekte betreuen.

Hallig Hooge | „Auf Hooge fehlt es in erster Linie an einem Motor, an einer Person, die sich kümmert, damit Ideen umgesetzt werden, damit Projekte laufen und vor allem, damit Menschen zusammenkommen. Und das außerhalb von Schulalltag, Festen und politischen Veranstaltu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.