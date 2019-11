Deichschau im Sönke-Nissen-Koog : Holger Krön geht nach 33 Dienstjahren in Rente

Deichschau-Teilnehmer besuchen Sielwärter vom Holmer Siel. Holger Krön geht nach 33 Dienstjahren in Rente.

Avatar_shz von shz.de

15. November 2019, 08:58 Uhr

Sönke-Nissen-Koog | Am Ende der Herbstdeichschau durch den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) in den Bereichen der Deich- und Hauptsielverbände (DHSV) Husum Nord, Arlau und Sönke-Nissen-Koog waren sich die Teilnehmer einig: „Die Deiche befinden sich in einem wehrhaften Unterhaltungszustand“.

Gleich zu Beginn der Rundreise am Husumer Dockkoog wünschte sich Hans Friedrichsen vom dortigen Sielverband einen Fortschritt bei den Planungen zur Deichverstärkung. „Die Planungen sollten unabhängig vom Ausgang des Verfahrens um die Brandruine erfolgen“, sagte er. Da am Porrenkoog keine zweite Deichlinie vorhanden ist, forderte er, eine Deichverstärkung in den Generalplan Küstenschutz aufzunehmen.

Bei heftigem Wind und eisigen Temperaturen ging es von Husum aus in Richtung Beltringharder Koog. Dort waren die Schauteilnehmer froh, erst einmal Station im Sielgebäude am Holmer Siel machen zu können. Bei Kaffee und Kuchen galt es Abschied zu nehmen von Holger Krön. Der Sielwärter geht Ende des Jahres nach 33 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand. „Heute ist es das letzte Mal, dass die Deichschauer bei mir vorbeikommen. In all den Jahren habe ich viele Oberdeichgrafen kommen und gehen sehen“, blickte er zurück. Dabei erinnerte Krön daran, dass er so manches Mal auch nachts ausrücken musste, galt es doch die Sieltore zur Regulierung des Wasserstandes zu öffnen oder zu schließen. Heute läuft die Regulierung weitestgehend automatisch, und Krön muss meist „nur“ seine Schaltpulte im Sielgebäude im Auge behalten. „Als Sielverband wussten wir immer, was wir an ihm hatten“, dankte Dirk Albrecht (DHSV Arlau) dem künftigen Ruheständler.

Der vorhandene Distelbefall im Beltringharder Koog soll auch weiterhin intensiv bekämpft werden, kündigte LKN-Baubetriebsleiter Florian Schröter im weiteren Verlauf der Inspektion an. Im Sönke-Nissen-Koog registrierten die Schauteilnehmer Ausspülungen oberhalb des Treibselabfuhrweges. „Das werden wir weiterhin beobachten und gegebenenfalls im kommenden Frühjahr ausbessern.“ Die dortigen Deichüberfahrten sind reparaturbedürftig. Der Distelbefall in diesem Bereich wir weiterhin bekämpft, kündigte der LKN-Baubetriebsleiter an.

Die Ausspülungen hinter dem Deckwerk auf der Hamburger Hallig sollen im kommenden Frühjahr ausgebessert werden. Der in den vergangen Jahren starke Befall mit Kaninchen auf der Hallig ist stark zurückgegangen. Bedingt durch die warmen Sommer treten allerdings wieder vermehrt Mäuse auf.

Am Hallig-Krog lobte Gerd Volquardsen (DHSV Sönke-Nissen-Koog) den derzeitigen Zustand der Toilettenanlage. Die wurde nach einigen Unstimmigkeiten über die Zuständigkeit (wir berichteten) jetzt wieder in einen akzeptablen Zustand versetzt. Eine Neuerung am Hallig-Krog gibt es auch. Kröger Erik Brack hat eine Ladestation für E-Bikes installieren lassen.