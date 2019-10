Holger Jessen liebt viel Platz bei der Arbeit

Avatar_shz von

04. Oktober 2019, 15:53 Uhr

Niebüll | Wenn Schreibtische erzählen könnten: Sie schultern Akten, balancieren Familienfotos oder ertragen Schläge, wenn ihre Besitzer sich ärgern. In unserer Serie beschreiben Nordfriesen ihr Verhältnis zu dem Möbel.

Wenn es um die Länge der Schreibtischfläche geht, so ist der Arbeitsplatz von Holger Jessen rekordverdächtig. Wenn er seine nebeneinander stehenden Schreibtische addiert, kommt er auf stolze 7,50 Meter.

Mit 1,50 Meter begnügt er sich für seine vordringliche Aufgaben. Umgeben von Telefonen, PC, Tablet, Locher und Drucker fällt der Blick auf Urkunden zur Ehrenmitgliedschaft der Feuerwehr Niebüll-Deezbüll oder ein altes Schwarz-Weiß-Bild mit Verkaufstrainer-Kollegen.

Seit Jahrzehnten ist Holger Jessen aktiv in der Stadt, davon allein 25 Jahre im Vorstand des HGV, elf Jahre als Vorsitzender, später als Geschäftsführer. Aktuell sitzt er dem Bauauschuss des Stadtparlaments vor, agiert in weiteren drei Ausschüssen. „Die Arbeit macht mir Spaß“, sagt der umtriebige Geschäftsmann. Am Schreibtisch brütet er Konzepte für Niebülls Parkanlagen aus, entwirft Anträge und denkt immer weiter.

Jahre vor seiner Bürgermeisterkandidatur brachte er einst die Idee einer Seilbahn ins Gewerbegebiet ein; ein damals belächelter Vorschlag, der heute in Metropolen gang und gäbe ist: Ob in Mexiko-Stadt oder Hongkong, ob in Ankara, La Paz oder Toulouse: Die Seilbahn wandelt sich gerade zu einem wichtigen Baustein des öffentlichen Nahverkehrs.

Als kreativer Vor-, Quer- und Nachdenker sitzt der Nordfriese gern an seinem Schreibtisch. Die Ordnung verblüfft. Schnell greift er gezielt in die Schar der hundert Aktenordner, breitet die Unterlagen aus. Durch den vorhandenen Platz klappt das bestens. „Ich muss alles sehen“, sagt Holger Jessen,

„Ablagemappen sind nicht mein Ding!“ Langeweile kommt ihm hier jedenfalls nicht auf. Denn unübersehbar warten weitere Schriftstücke auf Bearbeitung.