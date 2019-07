Goldebek/Högel : Hohes Defizit

Die Gemeinde Högel wirbt in den Nachbar-Kommunen – auch in Goldebek – um Unterstützung beim Unterhalt ihres defizitären Schwimmbades.

von Udo Rahn

08. Juli 2019, 16:49 Uhr

Goldebek | Es ist eine Tatsache: Schwimmbäder machen Defizite. Gerade für Gemeinden im ländlichen Raum ist es eine Mammutaufgabe, sie zu erhalten. So wandte sich Högels Bürgermeisterin Tanja Carstensen hilfesuchend an ihre Amtskollegen der Nachbarkommunen Joldelund, Goldelund und Goldebek. Ihr schwebt eine künftige Finanzierung des Schwimmbades durch genannte vier Gemeinden vor.

Goldebeks Bürgermeister Peter Jessen lud Carstensen kurzerhand zur jüngsten Sitzung des Gemeinderates ein, um ihre Sorgen und Nöte zum Thema aus erster Hand zu erfahren. „Ich möchte unser Schwimmbad in Högel für die Zukunft erhalten, da es einen großen ideellen Wert für unsere Kommune und die Gemeinden rundherum hat. Es wird gut angenommen. Rund 50 Prozent der Gäste kommen aus Högel, 20 bis 30 Prozent aus Joldelund und der Rest verteilt sich auf Goldelund und Goldebek“, informierte sie. Allerdings hingen die Defizite aus den Betriebskosten der vergangenen Jahre wie ein Damoklesschwert über dem Haushalt ihrer Kommune. Es sei 2018 auf 10.133,79 Euro angewachsen. Hinzu kommen weitere notwendig werdende Investitionen mit rund 15.000 Euro für das Anschließen des kleinen an das große Planschbecken. Im kommenden Jahr sei ein neuer Sandfilter fällig, der voraussichtlich mit 20.000 Euro zu Buche schlagen wird. Grundsätzlich gibt es dafür keine Fördermittel, doch sie werde bei der Aktiv-Region Nord nachhaken.

„Meine Idee ist es, dass sich alle Gemeinden beteiligen, also so wie es schon in unserem Kooperationsraum mit dem Kindergarten gehandhabt wird. Über die Prozentsätze müsste man sprechen. Natürlich hätte jede Gemeinde dann auch Mitspracherecht“, so Carstensen. Die Gemeinde Goldelund habe ihren Vorschlag bereits positiv bewertet. Gespräche mit Joldelund müssten noch geführt werden. Angedacht habe sie, alle Bürgermeister einzuladen und mögliche Details abzuklären. „Wir warten das Treffen ab und machen uns danach Gedanken“, erklärte Goldebeks Gemeinde-Chef.

Weiter informierte Peter Jessen, dass die Garantie der LED-Straßenbeleuchtung abgelaufen ist. Mit der Lieferfirma sei ausgehandelt worden, dass bestimmte Teile zu Festpreisen getauscht werden können.

Die Gemeinde wird 2021 700 Jahre alt. Im kommenden Jahr stünde zudem das 20-jährige Jubiläum der Einweihung des Dörpshus, erfolgt im April 2000, an, so der Bürgermeister. Diesbezüglich werden sich die Mitglieder des Kulturausschusses Gedanken machen.