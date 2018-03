Langeneß / Oland : Hohe Ehrungen bei der Hallig-Feuerwehr

Bernhard Christiansen von der Hallig Oland kann auf 60 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken.

von hn

24. März 2018, 13:00 Uhr

Zum Kameradschaftsfest der Feuerwehr Langeneß/Oland waren neben den aktiven Feuerwehrleuten auch zahlreiche Ehren- und passive Mitglieder erschienen. Selbst von der Hallig Oland hatten sich einige zur Nachbarhallig gewagt. Begrüßt wurden alle von Gemeindewehrführer Honke Johannsen.

Das vergangene Jahr verlief für die Wehr relativ ruhig. Es gab keine Brandeinsätze, dafür aber neun Hubschrauber-Landungen abzusichern. Der einzige „große“ Einsatz der Wehr war, ausgebrochenes Vieh vor der herannahenden Flut aus dem Watt zu retten. Einige Übungen fielen wegen Landunter buchstäblich ins Wasser.

Besonders freute sich Honke Johannsen, Ehrungen vornehmen zu können. Ausgezeichnet wurden: Ute Borrs für 20 Jahre Mitgliedschaft in der Wehr, Heinz Paulsen für 40 Jahre, Frerk Johannsen für 50 Jahre (alle Feuerwehr Langeneß) sowie Bernhard Christiansen von der Hallig Oland für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Oland.

Der Festausschuss hatte zusammen mit Gastwirt Malte Karau (Gasthaus Hilligenley) das Essen bereitgestellt. Es folgte die Tombola, die sich in diesem Jahr von anderen unterschied. Der Festausschuss war nicht – wie gewohnt – aufs Festland um Einkaufen gekommen. Der Schneesturm an den beiden vorherigen Tagen hatte ihnen einen Strich durch die Planung gemacht. Glücklicherweise waren bereits einige Dinge per Post bestellt und vor dem Schnee geliefert worden. Der Rest wurde improvisiert.

Mit Musik und Tanz wurde dann bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.