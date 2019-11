Bordelum : Hohe Ehrung für Dieter Paulsen

Der engagierte Ehrenamtler wurde für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der SPD ausgezeichnet.

Avatar_shz von hn

08. November 2019, 12:33 Uhr

Bordelum | Im Rahmen einer Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Bordelum wurde Dieter Paulsen für seine 50-jährige Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands geehrt. Der Ortsvereinsvorsitzende Andreas Wiehe überreichte ihm die Urkunde für 50-jährige, aktive politische Arbeit in verschiedensten Gremien der Kommunal- und Kreispolitik.

In seiner Laudatio blickte Matthias Ilgen zurück auf die politischen Stationen Dieter Paulsens und sein mutiges Engagement für die Schwächeren in unserer Gesellschaft. „In seinem Ringen um Gerechtigkeit, sozialen Ausgleich, gesellschaftlicher Teilhabe aller Menschen und der Wahrung der Würde eines Jeden ist Dieter Paulsen oft unbequem aber geradlinig und klar in dem, was er sagt und tut“, heißt es in einer Mitteilung.

Und weiter: „Auch außerhalb der politischen Gremien engagiert Dieter Paulsen sich seit vielen Jahren in Institutionen, die bedürftige Menschen unterstützen, insbesondere in der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und in der Diakonie. Er ist einer der Mitbegründer der Bredstedter Tafel.“