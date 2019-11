Garding : Hohe Auszeichnungen vergeben

Aussteller aus fünf Nationen stellten bei 122. Gardinger Rassegeflügelschau und 60. Deutscher Bantamschau 1040 Tiere vor.

von Stephan Bülck

13. November 2019, 18:35 Uhr

Garding | Die 122. Rassegeflügelschau, eröffnet von Schirmherrin und Bürgermeisterin Andrea Kummerscheid, konnte gleich mit mehreren Besonderheiten aufwarten. Erstmalig fand sie in der Dreilandenhalle in Garding statt. „Es ist ein ganz tolles Ambiente hier – und wir sind der Stadt Garding äußerst dankbar, dass wir die Dreilandenhalle nutzen dürfen“, betonte Ausstellungsleiter Herbert Niehus. Eine weitere Besonderheit: Die Aussteller kamen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus den Niederlanden, Belgien, der Schweiz und der Tschechische Republik.

Ebenfalls herausragend: Die Deutsche Bantamschau, die traditionell durch die gesamte Republik zieht, hatte sich dieses Mal zu ihrer Jubiläumsveranstaltung Garding auserkoren – und war mit der eigenen 60. Schau dabei. „Darüber freuen wir uns sehr“, unterstrich der Ausstellungsleiter, der unterstützt wurde durch den 1. Vorsitzenden des Geflügelzuchtvereins Garding und Umgebung von 1896, Kay von Dohlen. Hinzu kam eine 15-köpfige tatkräftige Helferschar.

Innerhalb der beiden dreitägigen großen bunten Veranstaltungen gab es viel zu sehen: 1040 ausgestellte Tiere konnten bestaunt werden. Von Hühnern über Enten bis hin zu Tauben war alles vertreten. Unter ihnen befanden sich auch besondere Rassen wie Smaragd-Enten, große Welsumer Hühner, Zwerg-Wyandotten, King-Tauben und Modener-Tauben.

Den auswärtigen Teilnehmern, die bereits vor Ausstellungsbeginn aus ganz Deutschland angereist waren, wurde einiges an Programm geboten, wie Ausstellungsleiter Herbert Niehus berichtete: „ Wir haben ihnen die Schafskäserei in Tetenbüll gezeigt, sind zur Eiergrog-Veranstaltung nach Wesselburen gefahren und haben eine Nachtführung im Multimar-Wattforum in Tönning unternommen.“ Krönender Abschluss war der Züchterball im Kölfhamm-Hotel in St. Peter-Ording. „Wir können nur tausend Mal danke sagen an die Stadt Garding. Wir haben hier viele Besucher und eine Schau auf einem ganz hohen Niveau.“

Hochkarätige Preisrichter reisten zur Preisvergabe bei der 60. Bantamschau aus Bad Nauheim, Mörstadt, Schleiz, Neufrankenberg, Groß Gerau und Neudrossenfeld an. Zur Preisvergabe der 122. Gardinger Rassegeflügelschau kamen die Preisrichter aus Dänemark, Hamburg, Eutin, Holm und Tangstedt.

Vordere Preise gewannen auch die beiden Kinder des Ausstellungsleiters: Hannah (12) errang eines der bundesweit nur sechsmal vergebenen seltenen Leistungsbänder für ihren „Bantam-Hahn zitronen-porzellanfarbig“ und Sohn Edgar (8) einen herausragenden Preis für sein „Cemani-Huhn in schwarz“. Die Besonderheit an diesem Huhn – wie der Ausstellungsleiter verriet: „Es ist alles schwarz – sogar die Innereien.“





Leistungs- und Wanderpokale der 122. Rassegeflügelausstellung:

Erwachsenen-Bereich:

Amt-Eiderstedt-Pokal: Finn Geertsen

Geflügelzuchtvereins-Pokal: Finn Geertsen; Vereinsmeister Erwachsene: Mike Plähn; Bürgermeister-Laue-Pokal: Markus Abraham; Arnold-Ibs-Pokal: Dieter Feddersen; Peter-J.-Jacobsen-Pokal: Kay von Dohlen



Jugendbereich:

Kreis-Nordfriesland-Pokal: Arrien Meister; Jugendvereinsmeister: Leif von Dohlen; Walter-Ketels-Pokal: Edgar Niehus