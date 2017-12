Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel : Hohe Auszeichnung für vier engagierte Nordfriesen

vergrößern 1 von 1 Foto: hjm 1 von 1

Innenminister Hans-Joachim Grote hat gestern in Husum 35 Schleswig-Holsteiner, darunter vier Nordfriesen, mit der Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel ausgezeichnet. Es die höchste Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement, die das Land zu vergeben hat. Sie gehe an Bürger, die sich in bemerkenswerter Weise und über viele Jahre um die Kommunalpolitik verdient gemacht haben, betonte Minister Grote. Und: „Kommunale Selbstverwaltung ist lebendige Demokratie.“

Margarethe Ehler aus Dörpum ist seit 2008 stellvertretende Kreispräsidentin von Nordfriesland. Sie war im Jahr 2003 in den Kreistag gewählt worden und Mitglied im Kultur-, Schul- und Sport- sowie Jugendhilfeausschuss. In den Folgejahren arbeitete Margarethe Ehler auch im Ältestenrat und im Arbeits- und Sozialausschuss mit, den sie zeitweise auch als stellvertretende Vorsitzende leitete.

Als stellvertretende Kreispräsidentin habe sich Margarethe Ehler in besonderer Weise für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Nordfriesland verdient gemacht, indem sie den Kreis sehr engagiert bei Vereinen und Verbänden vertritt, heißt es in der Laudatio. Auch für das Plattdeutsche schlägt ihr Herz und sie setzt sich für das Niederdeutsch-Zentrum in Leck ein.

Thomas Nissen aus Neukirchen ist als Kreistagsabgeordneter und Gemeindevertreter aktiv. 1986 wurde er erstmals in die Gemeindevertretung gewählt. Seitdem ist er Mitglied im Werk- und im Finanzausschuss, dem er 22 Jahre vorstand. Das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters von Neukirchen übte er von 2008 bis 2013 aus. Nissen ist zudem seit 2008 Mitglied im Amtsausschuss Südtondern und in der Verbandsversammlung des Schulverbandes Südtondern-Nord. In den Kreistag wurde er 1998 gewählt. Seitdem ist er im Hauptausschuss aktiv, den er als Vize-Vorsitzender seit 2003 leitet. Zudem ist er im Finanz- und Bau- sowie im Umweltausschuss dabei. „Thomas Nissen hat sich besondere Verdienste im fraktionsübergreifenden Engagement zum Themenbereich Klinikum Nordfriesland erworben“, so die Laudatio. Nissen ist Mitglied im Aufsichtsrat der Klinikum NF gGmbH.

Peter Dirks aus Seeth ist seit fast 25 Jahren Gemeindevertreter in Seeth, seit 2001 Bürgermeister. Er hat sich dafür eingesetzt, dass Kanalisation und Dorfstraßen ausgebaut, Baugebiete erschlossen, ein neuer Festplatz und der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses vorangetrieben werden. Einen Kraftakt für die Gemeinde und ihren Bürgermeister war die Erstaufnahme von Flüchtlingen in der Stapelholmer Kaserne. Innerhalb weniger Wochen mussten Hunderte Menschen betreut werden.

Alfred Mordhorst aus Husum zog 1998 erstmals in das Stadtverordnetenkollegium der Stadt Husum ein, engagierte sich seitdem im Umwelt- und Planungs-, Gemeindewahl-, Haupt- und Bauausschuss, den er über viele Jahre leitete. In dieser Zeit hat Mordhorst 34 Bebauungspläne aktiv begleitet. Die Stadt Husum vertritt er im Aufsichtsrat der Tourismus- und Stadtmarketing Husum GmbH, die einen erheblichen Anteil an steigenden Zahlen im Veranstaltungsbereich und bei Übernachtungen habe.