Projektgruppe lobt Zusammenarbeit : Hoffnung auf schnellen Kita-Bau

Das Husumer Stadtverordnetenkollegium begrüßt die rasche Trägerschafts-Entscheidung und befürwortet eine weitere Arbeit der Projektgruppe.

Es gab mal eine Zeit, da war Husum, was die Zahl seiner Kindergartenplätze anging, überproportional gut aufgestellt. Aber es gab auch eine Zeit, da der Stadt im Zuge des demografischen Wandels ein unvermeidlicher Schrumpfungsprozess vorhergesagt wurde. Inzwischen hat die Realität beidem einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Erfreulicherweise, findet Ira Rössel: „Husum wächst“, sagte die Hauptamtsleiterin in der ersten Stadtvertretersitzung des Jahres und ergänzte, dass die Infrastruktur „natürlich mitwachsen muss“. In diesem Fall bezog sich ihre Bemerkung auf die städtischen Kita-Plätze. Bedarf sei auf jeden Fall da. Und mit der Adelby I Minder- und Jugenddienste GmbH in Flensburg war nun auch der Träger für einen Kita-Neubau gefunden worden (wir berichteten). Die Projektgruppe, die das Vorhaben von Anfang an begleitet habe, sei zuversichtlich, dass die neue Kita auf dem Gelände des Kreises Nordfriesland bis 2020 gebaut werden könne, fasste Rössel zusammen.

Birgitt Encke, selbst Mitglied der Gruppe und nicht zuletzt dank ihrer beruflichen Qualifikation eine intime Kennerin der Materie, sprach von einem „Novum“. Es sei das erste Mal gewesen, dass die Stadt einen Träger habe auswählen müssen, so die CDU-Stadtvertreterin, die sich sowohl bei ihren Mitstreitern im Gremium als auch beim Träger und bei der Verwaltung für „die außerodentlich konstruktive Zusammenarbeit“ bedankte.

Wie schon Ira Rössel machte auch Encke noch einmal deutlich, dass sich die Stadt zu keiner Zeit mit dem Gedanken getragen habe, selbst die Trägerschaft für einen neuen Kindergarten zu übernehmen. Was den weiteren Verlauf angehe, regte Encke an, dass die Projektgruppe Planung und Bau auch in Zukunft begleiten möge und bekam dafür die volle Rückendeckung der anderen großen Fraktion im Stadtverordnetenkollegium. „Das ist auch in unserem Sinn“, erklärte Torsten Schumacher (SPD).

Dr. Barbara Ganter ließ in ihrem Beitrag Revue passieren, wie sehr sich die Kindergartenlandschaft verändert habe, seit ihre eigenen Kinder klein waren. „Das war ein atemberaubendes Tempo und stellte alle Prognosen über sinkende Kinderzahlen auf den Kopf“, so die Vertreterin der Grünen. Zustimmung auch vom Rest des Plenums gab es nach dem Redebeitrag von WGH-Fraktions-Chef Reimer Tonder, der sich nochmals für die große Unterstützung durch Birgitt Encke bedankte. Sie hatte die Arbeit der Projektgruppe mit aktuellen Zahlen aus dem Nachbarkreis Dithmarschen, wo sie arbeitet, unterfüttert. Nun könne man nur hoffen, dass der Bau des neuen Kindergartens genauso schnell über die Bühne gehe wie die Findung des Trägers, brachte es Barbara Ganter auf den Punkt.