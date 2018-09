Planungen kommen voran : Hoffnung auf Marschbahn- und B5-Ausbau

In punkto Marschbahn- und B5-Ausbau kommen positive Signale von Land und Bund.

von hn

19. September 2018, 15:17 Uhr

Die Verkehrsplanung in Nordfriesland nimmt nach den Worten von Rickmer Topf, dem Vorsitzenden des Vereins Infrastruktur Vestkysten/Westküste, Schwung auf: „Das Planfeststellungsverfahren für die B 5-Ortsumgehung Hattstedt/Bredstedt soll 2020 fertig sein und dasjenige für alle Abschnitte des B 5-Ausbaus Husum-Tönning 2022“, sagte er vor dem Husumer Wirtschaftsdachverband Commerzium. Das habe ihm Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) mitgeteilt. Wobei der Ausbau südlich von Husum nach Worten des Ministers wohl in zwei statt vier Abschnitten erfolgen solle. Was den zweispurigen Ausbau der Marschbahnstrecke Hamburg-Westerland zwischen Niebüll und Klanxbüll betrifft, sehe er nach einem Gespräch mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) „gute Chancen“, dass dieser in den vordringlichen Bedarf des Bundes aufgenommen wird. Der Bahngipfel am 27. September werde Klarheit bringen.