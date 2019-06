Einbruch in Dentallabor in Husum : Hochwertige Laborgeräte gestohlen – Polizei sucht nach weißem Kleintransporter

Kamera, Computer, Monitore und Spezialgeräte wie einen 3D-Scanner entwenden Einbrecher aus einem Dentallabor.

26. Juni 2019, 09:27 Uhr

Husum | Wer kennt diesen weißen Kleintransporter? Das fragt die Polizei, die einen Einbruch in ein Dentallabor in der Robert-Koch-Straße in Husum aufklären will.

Dabei machten die Täter wertvolle Beute: hochwertige Spezialmaschinen, Geräte und Arbeitsmaterialien. Es wurde außerdem eine Spiegelreflexkamera der Marke Canon mit Makro-Objektiv und Blitz, ein digitales Farbmessgerät, ein Saeco-Kaffeevollautomat, ein 3D-Sanner, zwei PCs sowie drei Bildschirme entwendet. Der Hersteller der hochwertigen Spezialgeräte nennt sich „ZirkonZahn“.

Die Tat soll sich, wie die Polizei heute früh meldet, bereits am Sonntag, 23. Juni, zwischen 0.20 und drei Uhr ereignet haben. Unbekannte Täter hatten eine Nebeneingangstür des Gebäudes gewaltsam geöffnet und gelangten so in die Labor- und Arbeitsräume. Im Zusammenhang mit diesem Einbruch wurde der weiße Kleintransporter gesichtet.

Die Kripo in Husum hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat dieses Fahrzeug vor oder nach der Tat gesehen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden.

