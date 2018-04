Bordelum : Historische Spiele auf dem Stollberg

Am Sonnabend (28.) können sich Besucher am Kulissendorf unter dem Fernsehturm auf Zeitreise begeben.

von hn

19. April 2018, 13:00 Uhr

Ein besonderes Spektakel erwartet die Besucher am Sonnabend (28.) in dem eisenzeitlichen Kulissendorf direkt unter dem Fernsehturm auf dem Stollberg an der B 5. In der Zeit von 14 bis etwa 17 Uhr sind unter anderem die Mimen der Angelner Thorsberg-Festspiele zu Gast. Stilecht ausgestattet mit historischen Kostümen und Waffen wird die 15-köpfige Gruppe zeigen, wie sich die Auswanderung der Angeln in Richtung Britannien (um 440 n. Chr.) zugetragen haben könnte. Darüber hinaus hat der Verein „Natur und Kultur um den Stollberg“ ebenfalls spannende Aktionen vorbereitet: Michael Beck bietet beispielsweise Lehmarbeiten für Groß und Klein an. Altertümliche Handwerkskunst am offenen Feuer zeigt der Schmied Falko Drochner. Kräuterfee Anke Adzersen erläutert die Verwendung heimischer Gewächse, während Christel Petersen Spindelarbeiten vorführt. Lagerfeuer-Romantik pur gibt es bei Bärbel Becker und Anita Huhs. Sie laden die Jüngsten zum Stockbrot rösten ein. Der Eintritt zu der Veranstaltung am Stollberg ist frei.