Frierichstadt : Historische Marktpumpe soll reaktiviert werden

90 Prozent der Kosten will das Landesamt für Denkmalpflege übernehmen.

18. November 2019, 14:28 Uhr

Friedrichstadt | Der Verein „Wir für Friedrichstadt“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Attraktivität der Friedrichstädter Innenstadt weiter zu beleben. Auf das jüngste Projekt machte Ausschuss-Vorsitzender Eggert Vogt während der Ausschusssitzung für Wirtschaft, Tourismus und Ordnung aufmerksam. Demnach soll die historische Marktpumpe wieder aktiviert werden. Unterstützung bekommt die Stadt dabei vom Landesamt für Denkmalpflege, die 90 Prozent der Kosten übernehmen wird. „Wir haben die Wasserpumpe damals ausschalten lassen, weil sie des öfteren defekt war“, so Vogt.

Ein Blick auf den historischen Marktplatz zeigt aber auch, dass eine weitere Veränderung ansteht. „Wir sind dabei, eine Sichtachse von der Marktpumpe zu den sehenswerten Giebelhäuser einzurichten“, erklärte Bürgermeisterin Christiane Möller-von Lübcke. Mit dem ersten Schritt seien alte Pfosten entfernt und neue eingeschlagen worden. „In diesem offenen Bereich wollen wir einen Begegnungsplatz einrichten.“ So dürfen in diesem neuen Bereich keine Fahrzeuge parken. Lediglich für die Marktbeschicker können die Pfosten entfernt werden. Noch werden diese mit einem weiss-roten Flatterband verbunden und die Abgrenzung damit angezeigt. Doch schon in den kommenden Wochen sollen dicke Taue angebracht werden.

Das nächste Thema betraf die Westerlilienstraße, wo ein Halteverbot eingerichtet werden soll. Die entsprechenden Verkehrsschilder seien zwar noch nicht auf gestellt, würden aber in den nächsten Tagen folgen. „Mit dem Aufstellen der entsprechenden Schilder tritt das Halteverbot in Kraft“, so die Bürgermeisterin.

Weiter beschäftigte sich das Gremium mit dem Kiosk im Treenebad. Der bisherige und befristete Bewirtschaftungsvertrag sei abgelaufen und werde neu ausgeschrieben. „Wir erwarten viele Bewerbungen und werden uns dann mit einem Auswahlverfahren entscheiden“, kündigte Christiane Möller-von Lübcke an.

Die Stadt Friedrichstadt reagiert auf die Wünsche, die während der jüngsten Bürgerversammlung geäußert wurden und wird einen Arbeitskreis „Nachhaltige Verkehrssysteme“ einrichten. In diesem Arbeitskreis wird auch Walter Reimers als Vertreter der Stadt Friedrichstadt dabei sein, entschieden die Ausschussmitglieder. Schon in nächster Zeit soll der Arbeitskreis offiziell gegründet werden und seine Arbeit aufnehmen, versprach die Bürgermeisterin.

In einem ist sich das Gremium uneingeschränkt einig: „Der Bahnhof sieht nicht schön aus und ist für die Stadt ein Schandfleck.“ Doch an diesem Zustand könne nichts geändern werden, schließlich sei der Bahnhof Eigentum der Deutschen Bahn, so Christiane Möller-v. Lübcke. Hinzu käme, dass die Bahngäste beim Verlassen des Bahnhofes zuerst einmal nichts von der Stadt zu sehen bekämen. Doch nun kam die Idee auf, an zwei markanten Punkten große Werbeplakate aufzuhängen, die darauf hinweisen sollen, was die Stadt alles bietet. Da ist zum einen der Parkplatz in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof, der sich in Eigentum der Stadt befindet. Und dann ist noch dieses langgezogene und eingeschossige Bahnhofsgebäude, das sich in Privatbesitz befindet. So könnte als Beispiel ein Banner mit dem 400 Jahres-Logo 2021 aufgehängt werden. Möller-v. Lübcke berichtete, dass sich die Eigentümer des langgezogenen Gebäudes sich für diese Anregung offen gezeigt hätten. Hier müssten jedoch noch klärende Gespräche geführt werden.

„Zum einen wollen wir auf die Attraktivität unserer Stadt hinweisen und zum anderen sollen die farblich gestalteten Banner von der Trostlosigkeit des Bahnhofes ablenken“, betonte Stadtmanagerin Kerstin Lamp.