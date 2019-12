Nach 60 Jahren zurück in die Storm-Stadt : Historische Husumer Stühle suchen neuen Besitzer

Der Barmstedter Rainer Sanchez kaufte 1962 in Husum zwei alte Stühle, die nun an ihren Ursprungsort zurückkehren sollen.

08. Dezember 2019, 15:43 Uhr

„Meine Frau und ich sind beide Ende 80“, sagt Rainer Sanchez. Da sei es an der Zeit, „das Haus zu bestellen“, findet der Rentner aus der 30 Kilometer nördlich von Hamburg gelegenen Kleinstadt Barmstedt. Dazu gehört, dass sich Sanchez von zwei Stühlen trennen möchte, die er Anfang der 1960er Jahre in Husum erworben hat. „Das muss so 1962, 1963 gewesen sein“, blickt er zurück. In dieser Zeit arbeitete der spätere Barmstedter im Außendienst für Telefunken in Hamburg und war daher immer mal wieder an der Westküste unterwegs.

Die reich verzierten Stühle mit den aus Bast geflochtenen Sitzflächen haben schon viele Jahre auf Bein und Lehne. Der eine stammt von 1775 und ist mit Ehsche Grube gezeichnet, der andere trägt die Jahreszahl 1790 und den Namen Niclaus Meyns. „Natürlich habe ich ins Internet geschaut, habe aber leider nichts über sie herausfinden können“, berichtet Sanchez. Gekauft habe er die Stühle seinerzeit von Privatleuten. „Und heute hätte ich sicher auch deren Namen aufgeschrieben, aber damals habe ich daran einfach nicht gedacht“, bedauert der Mann, dessen Nachname seinerseits Fragen aufwirft.

„Das ist schnell erklärt“, nimmt der gebürtige Berliner, dessen Vater ebenda als Waisenkind von einem Immigranten aus Guatemala adoptiert wurde, den Faden auf. Der Vater wurde später Arzt. Sanchez selbst, der die letzten dreieinhalb Berufsjahrzehnte selbstständig im eigenen Im- und Export-Unternehmen arbeitete und „reichlich auf der Welt herumkam“, wuchs in Köln auf, bevor es ihn beruflich in den Norden verschlug.

Schon früh begann er, sich für Antiquitäten zu interessieren. Und so gelangte er Anfang der 1960er schließlich in den Besitz der Stühle. „Seither stehen sie in unserem Haus – gut gepflegt, aber nicht unnütz aufgemöbelt.“ Heute – „im vorgerücktem Alter“ – möchte Sanchez die guten Stücke, sofern diese Möglichkeit bestehen sollte, an die Familien zurückgeben, aus denen sie stammen.

Die Stühle sind sehr schön und sicher auch ein Stück nordfriesischen Kulturguts. Rainer Sanchez

„Sie sind sehr schön und sicher auch ein Stück nordfriesischen Kulturguts“, sagt er und hofft auf Schützenhilfe seitens unserer Zeitung. Denn an die Stühle ist er seinerzeit über ein Inserat in den Husumer Nachrichten gekommen. Wer also etwas über die Herkunft der Stühle weiß, kann sich unter Telefon 04123/2227 oder per E-Mail an rainer.sanchez@barmstedt.de direkt an Rainer Sanchez wenden.

Reichtümer will der Barmstedter Ehrenbürger mit der Weitergabe der Stühle nicht erzielen. Eine Spende für die vor mehr als 30 Jahren von ihm selbst ins Leben gerufene Hilfsorganisation „Taten statt Worte“, die Hilfsprogramme in der Dritten Welt, auch in Guatemala (und hier schließt sich der Kreis) unterstützt, „würden mir vollkommen reichen“. Übrigens: 1962/63, als er sie erwarb, kosteten die Stühle 100 D-Mark das Stück.