Friedrichstadt : Historische Ansichten

von hn

erstellt am 10.Nov.2017 | 17:00 Uhr

Der neue Kalender 2018 ist im Handel. Die Schwarz-weiß-Fotografien aus dem Stadtarchiv zeigen, wie sich das Holländerstädtchen verändert hat, aber beweisen auch, dass noch viele alte Gebäude erhalten sind. Unter anderem sind alte Ansichten vom Pferdemarkt, vom Marktplatz, von der Flachsblumenstraße, vom Ostersielzug und der Prinzenstraße zu sehen. Der Kalender ist ab sofort erhältlich in der Buchhandlung Jan Stümpel, Am Fürstenburgwall 11, sowie beim Tourismus-Verein Friedrichstadt, Am Markt 9.