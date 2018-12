Garding : Hilfsbereit auch zu Weihnachten

Nicht nur an Treibstoff oder Geschenken in letzter Minute besteht an den Feiertagen an der Tankstelle in Garding Bedarf.

von Ilse Buchwald

23. Dezember 2018, 15:13 Uhr

„Weihnachten ist es gemütlich in der Tankstelle“, sagt Kirsten Hahnke, die gemeinsam mit ihrem Mann Jörg seit ziemlich genau 20 Jahren die Tanke an der B202 in Garding betreibt. „Die Kunden sind entspannt. Es ist Zeit für einen Klönschnack.“ Manchmal treffe er auch alte Bekannte und Schulkameraden wieder, die er ewig nicht gesehen hat, ergänzt Jörg Hahnke. Und mit den acht Angestellten gebe es nie Probleme, die Feiertagsdienste aufzuteilen. „Wir haben so tolle Mitarbeiter, die immer für uns parat stehen und über Weihnachten sowie am Jahreswechsel Dienst tun. Da sind wir wirklich dankbar für. Es ist eine große Entlastung für uns.“

Einigermaßen früh raus muss Jörg Hahnke dennoch, schließlich öffnet er morgens das Geschäft, stellt Zapfsäulen und andere Geräte an und schließt abends auch wieder ab. Heiligabend heißt das für ihn vor 7 Uhr im Geschäft zu sein, und an den beiden Feiertagen vor 9 Uhr. Dafür haben es die Hahnkes auch nicht weit bis zu ihrem Arbeitsplatz, sie wohnen gleich nebenan. „Manchmal stehen schon welche an den Säulen und wollen loslegen.“ Hektisch kann es werden, wenn Heiligabend in die Woche fällt. „Dann haben die meisten noch einiges zu erledigen und haben es eilig“, wissen die Hahnkes aus langer Erfahrung. „Aber ich sehe zu, dass ich da wieder Ruhe reinkriege, das gelingt meistens“, sagt der Chef.

Dass das Ehepaar und die Mitarbeiter selbst in Weihnachtsstimmung kommen, dafür sorgen auch die Nachbarn von gegenüber: Die Feuerwehrkapelle macht auf ihrer traditionellen Heiligabend-Runde durch Garding gegen 14 Uhr auch an der Tankstelle halt. Das hat sich rumgesprochen, manche Kunden kommen extra vorbei, und „der Tankwagen-Fahrer hat sich den Termin schon vorgemerkt“, sagt Jörg Hahnke schmunzelnd. Er freut sich auf dieses besondere Ständchen so kurz vor Feierabend um 14 Uhr.

Und dann hat die Tankstelle wirklich zu, auch wenn mancher Autofahrer aus der Großstadt nicht glauben kann, dass nicht rund um die Uhr Benzin aus der Zapfsäule kommt. Die rütteln an den Hähnen, obwohl die ganze Anlage dunkel ist, erzählt Jörg Hahnke. „Aber in der Not helfen wir natürlich. Das ist für die Leute ein Glück, dass wir gleich nebenan wohnen. Es klopfte mal abends um 22 Uhr ein Mann bei uns, der gerade seine Frau ins Krankenhaus gebracht hatte und dem nun das Benzin knapp wurde.“ Manchmal hilft Kirsten Hahnke mit einem Ei oder anderen Kleinigkeiten aus. Und für ein junges Paar hatte sie das Fläschchen für deren Baby warm gemacht. „Wenn jemand in Not ist, muss man helfen“, sagt sie.

Doch meist läuft alles reibungslos und entspannt. „Wer bei uns tankt, ist ja schon fast zuhause oder im Ferienquartier angekommen“, sagt Jörg Hahnke. Und vergessene Ehefrauen, Kinder oder Tieren haben sie in all den Jahren nicht erlebt.

Als Last-minute-Geschenkeladen wird die Tankstelle auch gern genommen. Da werden noch Blumen, Pralinen, Wein oder ein Benzin-Gutschein geholt. Und an den Weihnachtsfeiertagen setzt dann die große Nachfrage nach Batterien ein, nicht fürs Auto, sondern für die Spielgeräte, die die Kinder zu Weihnachten geschenkt bekommen haben.

Sehr froh ist Jörg Hahnke darüber, dass er keine Arbeit mehr mit der Preisanzeige hat. „Früher dauerte das immer eine halbe Stunde, heute wird das per Knopfdruck von der Zentrale gesteuert. Damals bekamen wir zwei, drei Tage vorher eine Postkarte von BP, unserer damaligen Firma, mit der Preisänderung. Dann musste ich an den Zapfsäulen die Stände ablesen, die Säulen auf den neuen Preis einstellen, den Bestand berechnen und schließlich den Preismast hoch, um die neuen Zahlen aufzuhängen.“ Dafür ändere sich der Preis heute mehrmals am Tag.

Aber eines steht fest für die Hahnkes, ob nun Weihnachten ist oder nicht: „Getankt wird immer. Die Nachfrage sinkt an den Feiertagen nicht. Wir haben halt nur nicht so lange geöffnet.“ Den Vergleich haben sie, schließlich läuft der Betrieb an allen Tagen im Jahr.

Mit ihren Angestellten feiern sie Weihnachten kurz vor den Feiertagen – im kleinen Stil. Dann werden leere Getränkekisten als Sitzgelegenheit ins Büro geräumt, es gibt Berliner. Die große Weihnachtsfeier findet dagegen erst im Frühjahr statt. „Da gehen wir mit allen schön essen.“