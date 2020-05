Corona-Krise in Nordfriesland : Hilfs-Paket nicht für sie: Berater-Branche in akuter Not

Nur wenige Solo-Selbstständige erhalten Soforthilfe. Zwei Unternehmensgründerinnen fühlen sich vom Staat allein gelassen.

06. Mai 2020, 08:40 Uhr

Nordfriesland | Bei vielen brennt bereits die Hütte. Die meisten Berater, Dienstleister oder Handelsvertreter bekommen nämlich in der Corona-Krise nichts ab aus dem Hilfs-Paket des Staates. Diese Solo-Selbstständigen, wie sie offiziell genannt werden, dachten, sich mit einem Antrag auf Soforthilfe retten zu können. Doch der Topf ist den meisten verschlossen.

Dabei sind es staatliche Einrichtungen, die mit viel Engagement und Geld Menschen den Weg in die Selbstständigkeit gebahnt haben und bis heute ebnen: die Arbeitsagentur mit ihrem Zuschuss für Gründer oder die Wirtschaftsförderung Nordfriesland vor allem mit dem umfangreichen Angebot im Nordfriesischen Innovations-Center (NIC) in Niebüll. Ziele sind unter anderem, Nordfriesen als Unternehmer aufzubauen, damit sie eines Tages auch Mitarbeiter einstellen können, oder zumindest sie selbst aus der Arbeitslosigkeit zu holen.

Yvonne Petersen (42) ist eine von jenen, die lieber eigene Wege gehen wollte, statt immer wieder Opfer der Umstrukturierungen in den Finanzabteilungen großer Konzerne zu sein. Sie hat sich just im Vorjahr mit ihrer Firma YP-Office-Management selbstständig gemacht und unterstützt Firmen auf Stundenbasis in Buchführung und Büro-Organisation – nur für vier Tage pro Woche. Bewusst hat sie sich nämlich ein zweites Standbein geschaffen: freie Trauungen und freie Taufen, die als Kinder-Willkommensfeiern gestaltet werden.

Trauungen und Taufen werden aktuell auf Ende 2020 oder nächstes Jahr verschoben. Damit liegt dieser Firmenzweig still. Und weil Unternehmen Kurzarbeit angeordnet haben oder Mitarbeiter sogar entlassen, werden bei Yvonne Petersen auch die Büro-Arbeiten gekündigt oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Hoffnung schöpft sie allein aus dem Neustart nach dem Lockdown, weil sie dann jene Firmen stundenweise unterstützen könnte, die sich noch nicht trauen, wieder Vollzeitkräfte ins Haus zu holen.

Solo-Selbstständige berichten, warum sie mit ihrem Antrag auf Soforthilfe scheitern. Die meisten arbeiten von daheim. Doch die Bundesregierung erkennt Mieten nur dann an, wenn die gewerblichen und privaten Anteile an verschiedene Vermieter fließen. Das ist aber bei Arbeit in den eigenen vier Wänden nicht machbar, beschreibt Yvonne Petersen einen Punkt, der sie betrifft.

„Solos“ haben oft kaum nennenswerte Fixkosten, sie schmerzen vor allem die weggebrochenen Einnahmen. Doch auch für Umsatzeinbußen gibt es keinen Ersatz. Der Staat rät ihnen nur, sich in ihrer Not um Sozialleistungen zu bemühen.

Kontrollverlust

Schwerer als die finanziellen Sorgen wiegt für Yvonne Petersen der Kontrollverlust als Unternehmerin. Dabei hatte sie gelernt, stets am Ball zu bleiben und nach neuen Aufträgen Ausschau zu halten. „Doch jetzt fühle ich mich so machtlos.“

Dramatisch auch die Lage für Isabel Stühler in Koldenbüttel. Sie übernimmt im Auftrag von Unternehmen in ganz Deutschland Kalt-Akquise, allgemein bekannt als die schwierigste Art, Neukunden zu gewinnen. Doch für sie ist das „spannend wie ein Krimi“, wie sie voller Leidenschaft für ihren Beruf schwärmt. Ihre Verluste lagen im März bereits bei 60, im April bei 70 Prozent, und im Mai fürchtet sie, wird es zum Totalausfall aller Umsätze kommen. So musste sie die Werbung für einen Zukunftskongress in München stoppen, der wegen Corona ausfällt. Und einem Gründer in Schleswig-Holstein kann sie nicht weiterhelfen. Sein Konzept: Unternehmen, deren Mitarbeiter viel Bahn fahren, die Reklamationen und Rückerstattungen für Verspätungen in großem Stil abzunehmen – eine Kettenreaktion bis Nordfriesland, durch den Lockdown in der Republik. Zudem darf sie zurzeit auch keine Workshops und Vorträge durchführen, mit denen sie Mitarbeiter in Betrieben in der Akquise schult.

Isabel Stühler: „Solo-Selbstständige und Freiberufler haben doch schlimme Umsatzverluste, teilweise bis zu 100 Prozent! Warum gibt es da keinen Extra-Topf?“

Aber sie sieht auch Positives: „Die Welt kann sich vom fürchterlichen Raubbau der vergangenen Jahre erholen. Und wenn wir einen so harten Brocken wie Corona geschafft haben, haut einen auch später nichts mehr um.“