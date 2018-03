Bredstedt : Hilfe zur Selbsthilfe

Der Kulturtreff Mittendrin in Bredstedt hat Ehrenamtler für seine Fahrradwerkstatt gefunden.

von shz.de

15. März 2018, 11:00 Uhr

„Hilfe zur Selbsthilfe“ – so lautet das Motto der ab sofort jeden Mittwoch in der Zeit von 14 bis 16.30 Uhr geöffneten Fahrradwerkstatt in der Husumer Straße 43 in Bredstedt. Es ist ein Angebot des Teams Integration beim Amt Mittleres Nordfriesland mit ihrer Leiterin Jessica Mühlenbeck sowie Ehrenamtlern des Kulturtreff Mittendrin. Gedacht ist es insbesondere für Geflüchtete mit ihren Familien, aber auch sonst darf jeder hereinschauen, der handwerkliche Unterstützung benötigt.

Die beiden kompetenten Freiwilligen Rüdiger Tramm und Erwin Mros, beides Pensionäre, stehen im Wechsel parat, geben Ratsuchenden bereitwillig Auskunft und leiten an. Sie hatten sich beim Amt aufgrund eines Aufrufs in unserer Zeitung Anfang Februar gemeldet.

„In der Fahrradwerkstatt sollen alle, die Hilfe brauchen, angeleitet werden, ihr Rad zu reparieren. Das Angebot steht nicht in Konkurrenz zu Fachwerkstätten. Die Materialkosten müssen selbst getragen werden“, erläutert Svea Mintken, seit Jahresanfang neu im Team Integration beim Amt. Es gehe hier nicht um die großen Reparaturen, sondern eher die kleinen Dinge, die eigentlich jeder Fahrrad-Besitzer selbst beheben sollte, wie der Austausch defekter Birnen oder das Ersetzen von beschädigten Reifen. „Wer uns noch ehrenamtlich unterstützen möchte, ist willkommen“, so der Aufruf der Amts-Mitarbeiterin.

Svea Mintken bietet jeden Dienstagnachmittag von 13.30 bis 15.30 Uhr eine Sprechstunde im Amtsgebäude (Zimmer 108) an und beantwortet gern alle Fragen rund um das Thema Ehrenamt. Informationen über das neue Projekt Fahrradwerkstatt gibt es auch unter Telefon 0170/9335959 (Koordinatorin Martje Petersen, Kulturtreff), unter Telefon 04671/9192-27 (Svea Mintken, Team Integration beim Amt) oder unter Telefon 04671/9192-154 (Jessica Mühlenbeck, Teamleitung Integration beim Amt).