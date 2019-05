Tönning : Hilfe in schwierigen Lebenslagen

Im Diakoniezentrum Tönning erhalten nicht nur Flüchtlinge Unterstützung.

von Udo Rahn

20. Mai 2019, 14:41 Uhr

Tönning | Eine wichtige Anlaufstelle nicht nur für Tönning, sondern auch für ganz Eiderstedt ist das Diakoniezentrum mitten in Tönning. In der jüngsten Sitzung des städtischen Hauptausschusses war Adelheit Marcinczyk, Geschäftsbereichsleiterin des Diakonischen Werkes Husum (DW), zu Gast. Sie informierte über Struktur und Arbeit des Diakoniezentrums und der dort ansässigen Migrationsfachstelle.

So sind im Hause das Projekt „LandaufSchwung“ mit Therese Zink, die auch Leiterin des Zentrums ist, ferner das Sozialkaufhaus Möbel und Mehr, die Kleiderbörse Bunte Vielfalt, integriert, in denen auch Menschen mit Leistungsansprüchen arbeiten, ebenso Zusatzjobber. Weiter stehen die Ehrenamtler der Tönninger Tafel zweimal wöchentlich im Hause parat.

In der Fachstelle für Migration ist auch das Psychologische Beratungszentrum mit der Lebens- und Suchtberatung mit regelmäßigen Beratungen zu finden. Weiter gibt es ein Qualifizierungsprojekt. Hier werden Menschen gecoacht, die im Leistungsbezug stehen und wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen, wie Marcinczyk erläuterte.

Alle Angebote werden auch von den Menschen mit Migrationshintergrund angenommen. In der Migrationsfachstelle sind insgesamt fünf Mitarbeiter im Einsatz. Felix Ferenczy – seine Stelle wird noch bis zum Monatsende durch ein Förderprogramm des Sozialministeriums finanziert – ist für die Koordination der Ehrenamtler zuständig. Die Stelle ist nun neu ausgeschrieben worden. Allerdings läuft das Programm nur noch bis zum Jahresende, so dass eine Neubesetzung wohl kaum zu erwarten ist.

„Herr Ferenczy hat in der heißen Phase vieler Flüchtlingszuweisungen 2015 begonnen und seither die Freiwilligen begleitet und für ihre vielfältigen Aufgaben qualifiziert. Derzeit gehen ja die Zuweisungen zurück. 22 werden es 2019, 2018 waren es 34, zum Vergleich 2015 dagegen 242“, so Marcinczyk. Derzeit engagieren sich 35 Ehrenamtler in der Eiderstadt sowie in der Region.

Sarah El-Kabbani, der arabischen Sprache mächtig, kümmert sich um Beratung und Begleitung im Asylverfahren und bei Klagen, Familienzusammenführung oder aufenthaltsrechtlichen Fragen. Im Zeitraum von März bis Dezember 2018 hat sie 87 Personen beraten. Die Herkunftsländer waren Syrien, Irak, Iran, Jemen, Afghanistan, das Palästinensische Autonomiegebiet, Türkei, Eritrea und Somalia. Alaa Ahmed und Shabram Reis-Anbouy sind zuständig für Sprach- und Kulturmittlung, also Verständigung zwischen den Kulturen und das Dolmetschen. Silvia Bludau unterstützt in Alltagsfragen, wenn es um niedrigschwellige Hilfen und Orientierung geht.

Weiter ist mit dem Amt Eiderstedt der Runde Tisch Migration aktiv. Zu Beginn der Flüchtlingswelle seien Sprachkurse wichtig gewesen, so Marcinczyk. Inzwischen gehe es um Spracherhalt, insbesondere in Fällen, wo Betroffene keine oder wenig Möglichkeiten haben, mit anderen zu kommunizieren. Daher werde immer auch daran gearbeitet, dass mehr Menschen mit Migrationshintergrund hier ehrenamtlich mit eingesetzt werden. Die aktuellen Schwerpunkte liegen in der behördlichen Anmeldung und Existenzsicherung von neu zugewiesenen Familien.