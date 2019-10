Eiderstedt : Hilfe für Geflüchtete: Sprachpaten gesucht

Das Diakonische Werk Husum sucht in Eiderstedt Menschen, die Flüchtlingen beim Deutsch lernen helfen wollen.

Avatar_shz von hn

25. Oktober 2019, 10:06 Uhr

Tönning | Sprache ist der Schlüssel zur Welt, so formulierte es Wilhelm von Humboldt. Das ist sinnfällig. Deshalb gab es bereits seit 2014 in Eiderstedt ehrenamtliche Deutschkurse für Geflüchtete. Mittlerweile konnten einige einen Deutsch- und Integrationskursus besuchen, wie das zuständige Diakonische Werk Husum in einer Pressemitteilung erklärt.

Wartezeiten von Monaten und manchmal Jahren für einen Deutschkursus

Einige konnten keine Sprachkurse wahrnehmen, da dies rechtlich nicht vorgesehen ist, sie also keinen Zugang zu einem Sprachkurs haben. Dabei handelt es sich vor allem um Männer und Frauen aus Afghanistan, die zweitgrößte Gruppe Geflüchteter. Einige stehen auf den langen Wartelisten für den entsprechenden Kursus und warten zum Teil monatelang, einige Wenige jahrelang, wie es weiter heißt.

Andere haben einen Kursus besucht und warten auf die Fortsetzung. Wieder andere scheitern an den Unterrichtszeiten, die nicht mit Kinderbetreuungszeiten oder Arbeitszeiten zusammenpassen. Diese vielseitigen Gründe zeigen, dass es immer noch wichtig ist, ein ehrenamtliches Sprachangebot bereitzuhalten. Allerdings haben sich die Niveauunterschiede so aufgefächert, dass statt Sprachkursen der Schwerpunkt auf Sprachpatenschaften gelegt werden soll.

Individuelle Hilfe

Bei dem Konzept Sprachpaten unterstützen Ehrenamtliche nach Zeit und Möglichkeiten einen Geflüchteten, eine Familie oder eine WG Geflüchteter beim Erlernen der deutschen Sprache. Dies kann gemeinsames Lernen sein, schreiben üben, miteinander sprechen, zusammen musizieren, Spiele spielen oder auch gezielte Nachhilfe. Zeit, Ort und Turnus können individuell abgestimmt werden.

Das Diakonische Werk Husum stellt gerne Räume und Materialien zur Verfügung. Wer Interesse hat, kann sich bei der Fachstelle für Migration Eiderstedt in der Johann-Adolf-Straße 7, Tönning melden. Sprechzeiten sind von Dienstag bis Freitag von 11 bis 13 Uhr. Ansprechpartnerin ist Rebecca Mansel, Telefon: 04861/6175717, Mailadresse: mansel@dw-husum.de.