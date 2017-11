Nordfriesland : Hilfe für Familien in Not

vergrößern 1 von 1 Foto: VB 1 von 1

Eine Spende von 3000 Euro konnten Propst Jürgen Jessen-Thiesen und Propst em. Manfred Kamper von der Initiative Familien in Not entgegennehmen. Der Betrag ist der Erlös des 24. Hallen-Fußballturniers um den Wanderpokal der nordfriesischen Wirtschaft und wurde von den NF-Oldie-Star-Teammitgliedern Rainer Bruns, Oliver Tauffenbach und Uwe Thomsen übergeben. Die 1991 gegründete Mannschaft konnte schon mehr als 110.000 Euro für karitative Zwecke zur Verfügung stellen, seit 22 Jahren wird der Fonds Familien in Not unterstützt. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, in Not geratenen Familien unbürokratisch, direkt und unmittelbar zu helfen“, sagte Rainer Bruns bei der Spendenübergabe. „Mehr als 70 Prozent der Anträge, die uns erreichen, kommen von alleinerziehenden Müttern“, erklärte Jürgen Jessen-Thiesen, der über die Vergabe der Mittel entscheidet. Wer die Initiative unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende auf das Konto des Kirchenkreises Nordfriesland (IBAN: DE36 5206 0410 0106 4028 28) bei der Evangelischen Bank unter dem Verwendungszweck „Familien in Not“.