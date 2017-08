Krabbenpulen in Tönning : Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt

vergrößern 1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Ein Freudenschrei entfährt Denise Verise aus Heidelberg, als Ehrenamtler Rolf Jungclaus ihren Namen verkündet. Sie ist die Gewinnerin des vierten Krabbenpul-Wettbewerbs der Saison im Tönninger Packhaus. Von 18 Mitstreitern – alles Urlaubsgäste, denn die Profis aus der Eiderstadt dürfen nicht mitmachen – hat sie die meisten der kleinen Schalentiere – ganze 62 – in fünf Minuten geknackt. „Tolles Ergebnis“, lobt Jungclaus, der das Ereignis mit Kultcharakter organisiert. Er hat Bärbel Berg abgelöst und sorgt mit acht weiteren Freiwilligen dafür, dass die Erfolgsgeschichte fortgeschrieben wird. Mit dem Sieg, so die treue Urlauberin aus dem Süden, habe sie wirklich nicht gerechnet. Bereits fünf Mal sei sie in den vergangenen Jahren dabei gewesen und habe sich steigern können. „Ich freue mich total. Der Gutschein für freien Eintritt im Multimar Wattforum kommt genau richtig“, sagt sie und: „Ich bin fasziniert von der tollen Atmosphäre und Stimmung beim Krabbenpulen im Packhaus. Deshalb komme ich immer wieder her.“

Einen ganzen Abend lang drehte sich alles um die leckeren Meeresfrüchte. „Krabben ausziehen“ war wieder das Motto. Rund 250 Besucher aller Alterschichten aus ganz Deutschland nahmen wie an den Abenden zuvor teil. Schnell stieg die Stimmung, als Ehrenamtler Stefan Lass die Krabben auf den Tischen verteilte. Die Gäste und die Tönninger, die oft mittendrin in den Urlaubergruppen saßen, kamen ins Gespräch über die Dinge des Lebens und wie die Krabben am schnellsten zur „Strecke gebracht“ werden können. Nebenbei gaben Einheimische Ausflugstipps oder beantworteten Fragen zu ihrer Heimatstadt.

„Das Krabbenpulen ist für Tönninger und Auswärtige ein Riesenspaß. Sie kommen selbst bei Strandwetter. Das motiviert uns natürlich“, bringt es Jungclauß auf den Punkt. Diesmal zauberte der Shantychor „Die Strandräuber“ aus St. Peter-Ording maritimes Feeling. Nebenbei hieß es, fleißig üben und die köstlichen Früchte bei Erfolg auch gleich vernaschen. „Nicht einfach“, fand Uwe Altmeier aus Nürnberg. Aber die Flinte ins Korn werfen, wollte er nicht. Sein Tischnachbar Heiner Hahn aus Tönning wusste Rat: „Krabbe festhalten, kurz knicken, nach links drehen, rausziehen.“ Neu motiviert übte der Nürnberger weiter. „So langsam geht’s“, stellte er fest. Zum Wettpulen reiche es noch nicht, aber vielleicht im kommenden Jahr. „Ich habe noch nie Krabben gepult“, outete sich der Berliner Fritz Rosenau. Doch kein Problem, die Ehrenamtler in den blau-weiß-gestreiften Fischerhemden waren überall präsent. Jungclauß sah die „Not“ und half. „Jetzt hab ich’s“, stellte der Gast nach wenigen Minuten fest.

Das nächste Krabbenpulen im Packhaus beginnt am Mittwoch (30.) um

19 Uhr sowie dann noch einmal am Mittwoch, 13. September. Der Eintritt ist frei.