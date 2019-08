Hier dreht sich alles ums Thema Schule

von

15. August 2019, 17:06 Uhr

viöl | Wenn Schreibtische erzählen könnten: Sie schultern Akten, balancieren Familienfotos oder ertragen Schläge, wenn ihre Besitzer sich ärgern. Nordfriesen beschreiben ihr Verhältnis zu dem Möbel.

Von 2003 bis 2018 war Birte Matthiesen als Leiterin des Hauptamtes für die allgemeine Verwaltung sowie für die Schulen und Kindertagesstätten zuständig. Nach einem Jahr Elternzeit ist sie seit dem 1. Februar zurück in der Viöler Amtsverwaltung und widmet sich hier nun ausschließlich dem Thema Schule.

In ihrer neuen Position arbeitet Birte Matthiesen eng mit den Leitungen der Gemeinschafts- und Grundschulen in Viöl, Ohrstedt und Haselund zusammen und kümmert sich um alle finanziellen und personellen Belange des Schulverbandes, dem neben allen Gemeinden des Amtes auch die Gemeinde Kolkerheide angehört.

„Als Schulträger ist der Verband für die sachliche Ausstattung der Schulen zuständig – vom Schulbuch über die Möbel und das Gebäude bis hin zur Schülerbeförderung.“ Das läuft alles über ihren Schreibtisch. „Zudem ist der Schulverband mit 32 festen Kräften der größte Arbeitgeber unserer kommunalen Familie.

Zum Team gehören Schulsekretärinnen, Hausmeister, Schulassistenten und -sozialarbeiter, die Betreuungskräfte in der Betreuten Grundschule und in der Offenen Ganztagsschule, ein Mitarbeiter in der Präsenzbücherei, einige in der Mensa und natürlich das Reinigungspersonal“, zählt Birte Matthiesen weitere Zuständigkeiten auf.

Aktuell beschäftigt sie sich mit der vorübergehenden Unterbringung von Gruppen aus dem Viöler Kindergarten, die bis zum geplanten Kita-Neubau in den Räumen der Grundschule betreut werden sollen. „Abgesehen davon fand im Frühjahr eine Befragung der Eltern statt – mit dem Ergebnis, dass die Betreuungszeit am Standort Ohrstedt nun auf 16 Uhr ausgedehnt wird. Zu diesem Zweck werden wir das bisher dreiköpfige Betreuungsteam um eine weitere Kraft verstärken“, berichtet Matthiesen, die sich auch um die Organisation der Ferienbetreuung kümmert.

Und wie macht sie sich ihren Arbeitsplatz schön? „Mit Familienfotos, meinen selbst gehäkelten und gestrickten Kuscheltieren und notfalls auch mal mit einem Griff in die Naschi-Schublade“, sagt Birte Matthiesen, die privat großen Spaß an Handarbeiten und am Basteln hat.

„Im Gegensatz zur Bildschirmarbeit kann man das Ergebnis seines Tuns anschließend in den Händen halten und sich noch lange daran erfreuen“, sagt sie. Und wenn ihr nach Feierabend mal nach Bewegung an der frischen Luft ist, dann schnappt sie sich ihre Nordic-Walking-Stöcke und marschiert einfach drauflos. „Natürlich könnte ich auch einfach in den Garten gehen und dort etwas tun, aber mir fehlt der grüne Daumen. Das kann mein Mann wesentlich besser als ich“, gesteht sie lachend.