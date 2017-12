Kreis Nordfriesland : Hickhack um den Klimaschutz

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Jörg von Berg

erstellt am 13.Dez.2017 | 06:15 Uhr

Kreis Nordfriesland | Das ambitionierte Ziel haben alle vor Augen: Bis 2020 soll Nordfriesland zum klimafreundlichsten Kreis in ganz Deutschland aufsteigen. Wie der Endspurt gestaltet werden kann, darüber scheiden sich jedoch die Geister. So offenbarten sich zuletzt Differenzen zwischen einer Mehrheit im nordfriesischen Kreistag und dem Landrat. Der Chef der Kreisverwaltung hat nämlich eigene Vorstellungen, wie die letzte Etappe bis zum Ziel und zur 50-Jahr-Feier des Kreises Nordfriesland am besten zu bewältigen ist.

Statt einer hauptamtlichen Klimaschutzzentrale, wie politisch gefordert, will er die Verwaltung umbauen und den Fachdienst Umwelt um den Klimaschutz erweitern. Ein entsprechendes Konzept zur Verwaltungsgliederung legt er dem nordfriesischen Kreistag für dessen Sitzung am Freitag, 15. Dezember, vor. Dieser könnte dem Landrats-Anliegen widersprechen. Dazu bedarf es allerdings einer Zwei-Drittel-Mehrheit.

Um den Bemühungen um den Klimaschutz mehr Nachdruck zu verleihen, hatten die Kreistags-Abgeordneten von CDU, Grünen, FDP und SSW den Landrat unmissverständlich aufgefordert, „zeitnah eine hauptamtliche Klimaschutzzentrale einzurichten und diese Stelle bis 2020 von allen anderen Aufgaben freizuhalten“. Der klare Botschaft dahinter: Über Monate sei schlicht und einfach zu wenig unternommen worden, um den Klimaschutz voranzubringen – „so viel zur Chefsache“, sagte der Grünen-Fraktions-Chef Uwe Schwalm an die Adresse des Landrates. So seien auch Zweifel aufgekommen, ob das mit dem Branchenverband Watt 2.0 eingegangene Klimaschutz-Bündnis überhaupt gewollt ist. „Die Verwaltung ist nicht in der Lage, diese Aufgabe en passant zu erledigen“, begründete FDP-Fraktions-Chef Jörg Tessin den Vorstoß der vier Fraktionen. Auch Friedrich Busch (CDU) hält eine volle Stelle für notwendig und Dr. Peter Schröder (Grüne) betonte: „Jede Schippe, die wir drauflegen, ist doch schon was.“ Ulrich Stellfeld-Petersen (SSW) sagte: „Wir alle wissen um unsere beschränkten Mittel, aber wir müssen die Probleme auch regional angehen.“

Mit der Stimmen-Mehrheit von CDU, Grünen, FDP und SSW wurde deren gemeinsamer Antrag zur Einrichtung einer hauptamtlichen Klimaschutzzentrale denn auch mehrheitlich beschlossen. Dieser Forderung will Landrat Dieter Harrsen nicht nachkommen, daran ließ er schon im November keinen Zweifel: „Ich bitte um Verständnis, wenn ich diesen Beschluss nicht umsetze“, kündigte er vorsorglich an. Und das ist sein gutes Recht, denn die interne Organisation der Kreisverwaltung ist sein Verantwortungsbereich.

Klimaschutz sei eine Querschnittsaufgabe, die von der gesamten Verwaltung geschultert werden muss, das könne niemand allein, sagt er mit Blick auf die geforderte Vollzeitstelle. Im Übrigen stehe eine neue Sachbearbeiterin zur Verfügung. „Wir sind gut davor“, betonte Harrsen. „Wir sollten aufhören, über Zuständigkeiten zu reden, sondern über Inhalte.“

Unterstützt wird sein Modell von den Sozialdemokraten, für die Hans Jacobsen betonte, dass es keinen ersichtlichen Grund dafür gebe, schon nach wenigen Monaten ein völlig neues Konzept einführen zu wollen. Und: „Auch im Kreis haben wir die Gewaltenteilung“, verwies er auf die Zuständigkeiten des Landrates. „Wir wünschen uns ein starkes Umweltamt, das eine nachhaltige regionale Entwicklung zum Schwerpunkt machen kann“, erklärte auch Klaus Peters (Linke). Ein Klimamanager allein – und Nordfriesland hatte bis vor einiger Zeit derer sogar noch zwei – habe zu wenig Einfluss. Ein SPD-Antrag, den skizzierten Weg des Landrates zu begrüßen, scheiterte jedoch an den Mehrheitsverhältnissen.