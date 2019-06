Drama in Friedrichstadt : Herzinfakt hinterm Lenkrad

Zwei Ersthelfer stoppen auf der B 202 ein Fahrzeug und retten so eine 58-jährige Autofahrerin.

von Helmuth Möller

30. Juni 2019, 15:37 Uhr

Friedrichstadt | Zu einer dramatischen Situation kam es am Sonnabend um 10.30 Uhr in Friedrichstadt. Eine lange Autoschlange quälte sich durch die Ortsdurchfahrt B 202, als plötzlich laute Hilferufe aus einem Fahrzeug drangen; die Fahrerin konnte gerade noch die Autotür aufreißen. Zwei beherzte Ersthelfer sprangen geistesgegenwärtig hinzu, brachten das Auto an sicherer Stelle zum Stehen und wählten den Notruf.

Ärztlich versorgt

Die zentrale Rettungsleitstelle in Harrislee alarmierte den DRK-Rettungswagen der Wache in Stapel/Schleswig-Flensburg sowie den Rettungshubschrauber Christoph Europa 5 mit Notarzt. An der Einsatzstelle wurde die 58-jährige Fahrerin, die während der Fahrt vermutlich einen Herzinfarkt erlitten hatte, über einen längeren Zeitraum hinweg vom Notarzt und den Rettungsteams umfangreich versorgt. Die Polizei sicherte den Einsatzort ab. Nach Stabilisierung wurde die Fahrerin in eine Klinik verlegt.



