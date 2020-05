Einzigartige Vornamen 2019 : Hermine, Waldfried oder Lauriek-Karu: So kreativ sind Husums Eltern

Die Stadt Husum gibt traditionell zum Jahresanfang eine Pressemitteilung heraus, in der sie die beliebtesten Vornamen für das vergangene Jahr veröffentlicht. 2019 waren das Ella, Juna und Ben. Dieses Jahr hat die Redaktion zusätzlich um die Namen gebeten, die nur einmal vergeben worden sind. Das lehnte die Stadt Husum ab - sie sah darin einen Verstoß gegen den Datenschutz. Die Redaktion der Husumer Nachrichten nimmt datenschutzrechtliche Bedenken sehr ernst – in diesem Falle aber sehen wir in der Veröffentlichung der seltenen Namen weder ein rechtliches Problem, noch einen möglichen Schaden für die Kinder oder deren Eltern. Dieser Auffassung ist auch das schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht, das jetzt beschlossen hat, dass die Stadt Husum die Namensliste an die Redaktion geben muss. Durch diesen Rechtsstreit hat sich die Veröffentlichung dieses Textes allerdings um mehrere Monate verzögert.