Husum: Verkaufsoffener Sonntag : Herbstvergnügen in der City

Ein Kunsthandwerkermarkt und der verkaufsoffene Sonntag locken am Wochenende Gäste in die Innenstadt.

von hn

26. September 2018, 11:41 Uhr

In Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag findet auf dem Marktplatz am kommenden Wochenende, 29. und 30. September, ein Kunsthandwerkermarkt für die ganze Familie statt. Ein buntes Herbsttreiben erwartet die Besucher. Zum Mitmachen lädt Dax Wixforth ein. Er bringt seine Wippdrehbänke mit, auf der Kinder und auch die Eltern unter Anleitung Holz drechseln können. Kerzenständer, Baseballkeulen oder Nudelhölzer können hier auf traditionelle Art und Weise gefertigt werden. Am Sonntag lockt zudem das Shopping-Vergnügen. Die Einzelhändler der Innenstadt öffnen von 12 bis 17 Uhr ihre Türen und laden die Gäste zum Bummel durch die vielen Fachgeschäfte ein. Die Besucher entdecken Mode für den Winter, Spielwaren, Schuhe und Schmuck und vieles mehr.