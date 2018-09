Schleswig-Holstein Top Models : Herbstliches auf dem Laufsteg

Große Schau der Herbstkollektion mit den von unseren Lesern gewählten Models im Husumer Modehaus C. J. Schmidt.

von Stefan Petersen

21. September 2018, 19:04 Uhr

„Sommer adé, Herbst olé“: So kündigte Peter Cohrs die große Trendschau im Modehaus C. J. Schmidt mit den von den Lesern unserer Zeitung gewählten Top-Models an. Zwölf aufgeregte Frauen in kuscheliger Herbstkleidung begeisterten auf dem Catwalk die 900 Zuschauer. Für die Besucher gab es jede Menge Auswahl zu sehen. Die Herbstmode hat Karos – ob beim Blazer, Hose oder dem Rock –, Strickoberteile und viele Jacken mit Fell- oder Daunenoptik im Gepäck. Die zahlreichen Kleider mit Prints sind eines der Highlights der diesjährigen Saison. Abgerundet wird alles durch neuartige Boots und detailreiche Stiefeletten. Sänger James Allan heizte dem Publikum zusätzlich live ein. Und als das Dutzend Models zum krönenden Abschluss noch Gala-Bekleidung präsentiert hatte, fiel die Aufregung schlagartig ab und der Beifall aus dem Publikum konnte glücklich genossen werden.

„Die Stimmung sowohl bei den Models als auch bei den Zuschauern war super“, sagte Cohrs. Er zeigte sich auch im elften Jahr von den Schleswig Holstein Top-Models und der präsentierten Mode begeistert. Und: „Ich freue mich schon jetzt auf die Fortführung des Model-Contests ab Februar 2020.“