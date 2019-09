Für Naturfreunde : Herbstliche Expedition ins Reich der Vögel

Nabu Husum und der Verein Natur und Kultur im Mittleren Nordfriesland laden zu einer Expedition in die Bordelumer Heide ein.

13. September 2019, 08:58 Uhr

Bordelum | Vom winzigen Wintergoldhähnchen bis zum imposanten Seeadler – auf dem Geestrücken in der Bordelumer Heide lassen sich gerade im Herbst besonders viele gefiederte Lebewesen beobachten. Dazu haben die Naturfreunde am Sonntag (22.), 9 Uhr, Gelegenheit. Angeboten wird in Kooperation von Nabu Husum und dem Verein Natur und Kultur im Mittleren Nordfriesland eine bis zu drei Stunden dauernde Expedition. Treffpunkt ist der Parkplatz (mit WC-Gebäude) an der B5 zwischen Bredstedt und Langenhorn. Susanne und Martin Kühn vom Nabu Husum begleiten Teilnehmende bei diesem Ausflug in die nordfriesische Natur. „Einige Vogelarten folgen der geografischen Leitlinie, um nicht über die offene Marsch fliegen zu müssen“, erläutert Susanne Kühn. „Andere, vor allem Greifvögel, nutzen die dort entstehende Thermik für ihren Weiterflug gen Süden.“ Die Kosten je Person betragen fünf, ermäßigt drei Euro. Vorab-Info gibt es unter Telefon 0172/ 7501333.