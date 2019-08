Von Hamburg nach St. Peter-Ording : Herausforderung für Läufer

Am 31. August startet in Hamburg das zweite Reebok-Ragnar-Relay-Wattenmeer nach St. Peter-Ording.

von hn

22. August 2019, 10:52 Uhr

St. peter-Ording | Das Reebok-Ragnar-Relay-Wattenmeer geht in die zweite Runde. Im August vergangenen Jahres war es soweit, da kam die US-amerikanische Staffellaufserie erstmals auf das europäische Festland. 150 Teams aus ganz Europa und den USA meldeten sich zur Deutschland-Premiere an. Das Konzept: Zehn Läufer bilden ein Team und laufen abwechselnd den 250 km-langen Kurs von Hamburg nach St. Peter-Ording.

Es befindet sich immer nur ein Läufer pro Team auf der Strecke, der Rest sitzt in Fahrzeugen und fährt zum nächsten Wechselpunkt. Gelaufen wird am Tag, in der Nacht und wieder am Tag. Im Durchschnitt benötigen die Teams 25 Stunden, um die Ziellinie in St. Peter-Ording zu erreichen.

25 Ultra-Teams

Dabei läuft jeder Teilnehmer im Schnitt 25 Kilometer. Erfahrene Mitstreiter, die eine größere Herausforderung suchen, melden als Ultra-Division und treten die Reise mit nur fünf Läufern an. Unter den für diesen Jahr gemeldeten 120 Teams sind 25 solcher Ultra-Teams.

2004 fand das erste Ragnar-Relay in den Bergen von Utah (USA) statt. Mittlerweile gibt es allein in den Vereinigten mehr als 40 Veranstaltungen dieser Art. Die Expansion ins Ausland war da nur eine Frage der Zeit. Mittlerweile gibt es Ableger in Kanada, Mexiko, England, Schweden, Australien und eben in Deutschland.

Abenteuer ist immer mir dabei

Die Teilnehmer werden Ragnarians genannt, was eine besonders abenteuer- und naturaffine Zielgruppe beschreiben soll. Denn: Verlaufen gehört zu einem Ragnar-Relay dazu. Bei einem 250-km-langen Kurs kann es durchaus vorkommen, dass Streckenmarkierungen verdreht oder entwendet werden.

Der Kurs von Hamburg nach St. Peter-Ording zählt zu schönsten Strecken, die Ragnar zu bieten hat. Los geht’s am Sonnabend, 31. August. Der erste Startschuss fällt in Hamburg um 10, der letzte um 16 Uhr.