Bredstedt : Hemmschwellen abbauen helfen

von Stephan Bülck

17.Nov.2017

Reges Treiben herrscht im Kulturtreff Mittendrin in der Bredstedter Osterstraße 53. Der Name ist Programm, denn tatsächlich liegt das von Ehrenamtlern mit Unterstützung des Teams Integration beim Amt Mittleres Nordfriesland betriebene Domizil direkt in der Innenstadt. Während die ehrenamtliche Leiterin Martje Petersen sowohl einer jungen Geflüchteten, als auch einer einheimischen, alleinerziehenden Mutter bei der Wohnungssuche behilflich ist, läuft bereits im hinteren, abgeschlossenen Bereich der Deutschkursus für Migranten mit Monika Stolz-Baumgarten. Fünf junge Männer aus dem Irak haben sich um die pensionierte Lehrerin geschart, um lesen, schreiben und sprechen zu üben. „Kommunikation ist das Wichtigste“, sagt die Fachfrau. Es habe sich seit Eröffnung des Kulturtreffs Ende August (wir berichteten) eine feste Gemeinschaft Lernwilliger gebildet. Die Arbeit mache ihr Spaß. „Die Menschen brauchen das Angebot“, so Stolz-Baumgarten.

Trotz regen Kommens und Gehens läuft alles in Ruhe ab. Einige wollen sich informieren, andere bei einer Tasse Tee oder Kaffee miteinander klönen – ganz wie es gefällt. „Eine angenehme, freundliche Atmosphäre ist das hier“, findet die Bredstedterin Marita Werner. Sie ist noch nie da gewesen und möchte beim gleich startenden Malkursus mitmachen. Den bietet der Wahl-Bredstedter und Kunstmaler Noel Lister mit australischen Wurzeln an. „Ich wollte schon immer malen. Ich versuche es“, sagt die agile Rentnerin. Pünktlich erscheint der Künstler, deckt die Tische mit Plastikdecken ab, verteilt Kästen mit Farben, Becher, Pinsel und Malblocks. Es soll ja gleich zur kreativen Sache gehen. Ehrenamtlerin Heide Sattler, die immer parat steht, wenn Hilfe im Haus nötig ist, unterstützt ihn dabei. Sie ist es auch gewesen, die die Idee zum Kursus gehabt hat. Daran kann übrigens jeder, egal wie alt und woher er kommt, teilnehmen.

„Wir bieten ein breit gefächertes Angebot und bauen es ständig aus. Viele Freiwillige stellen sich zur Verfügung“, freut sich Martje Petersen. Sie hat zumindest für heute ihre Aufgaben erfüllt. Eine Besprechung mit Team-Leiterin Jessica Mühlenbeck im Amtsgebäude steht noch an. Morgen geht es weiter. Was sie sich wünsche, wäre mehr Akzeptanz und Zulauf im für alle offenen Haus. Es gibt einige, die sich nicht hineintrauten, dabei sei hier ein kultureller Treffpunkt entstanden, in dem nicht nur generationsübergreifender Gedankenaustausch stattfindet, sondern Begegnungen von Menschen verschiedener Herkunft. „Ich möchte gerne Hemmschwellen abbauen. Jeder ist hier willkommen“, so Petersen. Durch das aufgebaute Netzwerk sei ihr in Einzelfällen möglich geworden, Praktikumsplätze anzubieten – egal ob für Migranten oder Einheimische. Wer weitere zur Verfügung stellen kann oder auch freie Wohnungen hat, der darf sich melden.

Willkommen sind freiwillige Helfer, auch solche, die Ideen für die Weiterentwicklung haben. Was ihr ein wenig Sorge bereite, sei die Tatsache, dass die Fördermittel für den Treff im April 2018 auslaufen. Dann müsste eine neue Lösung her. Dabei wären mehrere finanzielle Lösungen denkbar. Dabei denke sie auch an Sponsoren.

Wie berichtet hat die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung das Projekt im Rahmen des Programms „500 LandInitiativen“ mit 10.000 Euro gefördert. Regelmäßige Veranstaltungen sind derzeit jeden Dienstag ab 15 Uhr das offene Nähen, jeden Donnerstag ab 15 Uhr das Frauen-Café, von den Landfrauen Bredstedt-Reußenköge initiiert, oder der mittwöchliche Kulturstammtisch ab 20 Uhr. Adventsbasteln, Basteln und Malen für Kinder, ferner Spielenachmittage für jedermann, stehen ab Donnerstag (30.) an.

Der Treff sei bereits jetzt dabei, so Martje Petersen, eine Erfolgsgeschichte zu werden. „Ich plane künftig auch musikalische Veranstaltungen oder Comedy-Abende. Die plattdeutschen Abende sind ja schon auch bei allen sehr beliebt“, informiert Ehrenamtler Wolf Millnikel. Er könne sich auch vorstellen, Gitarren- oder Flötenunterricht und gemeinsame Singnachmittage anzubieten. Für Anregungen sei er offen.

Inzwischen sind zwölf „Malwütige“ in ihrem Element. Intensiv arbeiten sie an ihrer ersten Aufgabe, die Lister gestellt hat: ein Gesicht, das er als Musterzeichnung aufgestellt hat, zu malen und nach eigenen Ideen farblich zu gestalten. Dabei ist alles erlaubt. Jeder, so Lister, solle sich ausleben. Am Ende lobt er: „Gut gemacht. Beim nächsten Mal geht es weiter.“ Wer noch einsteigen möchte, darf nachfragen. Bis zum 12. Dezember gehe der Kursus noch – mit Option auf Fortsetzung beziehungsweise Neustart.

Für Fragen können sich Interessierte an das Team Integration wenden unter Telefon 04671/919227 (Derya Schaarschmidt, Flüchtlingsbetreuung), 04671/9192-154 (Jessica Mühlenbeck,Teamleitung) oder 0170/9335959 (Martje Petersen), Anregungen sind auch unter kulturtreff-mittendrin@t-online.de willkommen. Die Öffnungszeiten: jeweils Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 14.30 bis 17.30 Uhr.