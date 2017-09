Friedrichstadt : Helden im Wasser

vergrößern 1 von 1 Foto: Möller 1 von 1

Eine Großübung mit Folgen: Im Mai diesen Jahres wurde die Havarie eines Grachtenschiffes in Friedrichstadt simuliert. Unter den 20 Passagieren waren viele Verletzte, eine Person trieb im Wasser und rief um Hilfe. Feuerwehr, Rettungsdienst, DLRG samt Boot und Tauchern eilten zum Hafenbecken. Alle Teilnehmer zeigten große Leistungen, trotzdem herrschte am Ende Ratlosigkeit.

„Im Rückblick hat diese Übung gezeigt, dass die Rettungskräfte der DLRG, die hauptsächlich für die Wasserrettung zuständig sind, erst aus Husum kommen müssen, bevor sie dann endlich tätig werden können“, stellen die Einsatzkräfte der Friedrichstädter Pflichtfeuerwehr fest. Bis zu 45 Minuten nach Alarmierung kann es dauern, bis die DLRG vor Ort ist. Hinzu kommen zehn Minuten, bis Rettungsboot und -schwimmer im Wasser sind. Die Feuerwehr ist mit einem Motorrettungsboot ausgestattet und verfügte zu diesem Zeitpunkt über einen Rettungsschwimmer. Zu wenig für so eine Notlage.

„Die Stadt Friedrichstadt hat mit ihren Grachten, der Treene und der angrenzenden Eider drei bis vier Einsätze im Jahr zu bewältigen, die mit verunfallten Personen im und am Wasser direkt zu tun haben“, erklärte Wehrführer Birger Thomsen. In einer ersten Nachbesprechung der Großübung habe man als Feuerwehr überlegt, wie in solchen und ähnlichen Situationen schneller eingegriffen und geholfen werden kann – vor allem, bis weitere Rettungskräfte, der hauptamtliche Rettungsdienst und die DLRG eintreffen.

Diese ernste Lage dürfte sich nun deutlich verbessert haben, was der Initiative von zehn Feuerwehrleute zu verdanken ist. Sie haben sich nämlich in ihrer Freizeit zu Rettungsschwimmern (mit dem Abzeichen Bronze und Silber) ausbilden lassen. Dafür sind sie acht Wochen nach Hennstedt (Kreis Dithmarschen) ins Freibad gefahren, wo sie von den Bademeistern Meike Ohlsen und Tim Wegner trainiert wurden. Jetzt können sie sich Rettungsschwimmer gemäß der Richtlinien der Wasserwacht nennen. Anne Leth-Nissen, Christian Leth-Nissen, Bibiana Fischer, Ronny Köth, Thorsten Niewind, Manuel Fritz-Paulsen, Kai Will, Stefan Hansen, Rainer Oltmann und Mareike Scherlitzki haben erfolgreich die Prüfungen angelegt.

„Die Ausstattung der Feuerwehr Friedrichstadt konnte unterdessen mit Neopren- und Überlebens-Anzügen ergänzt werden – so dass jeder Rettungsschwimmer und Retter der Feuerwehr auch bei schlechtem und kaltem Wetter bestmöglich geschützt ist“, bestätigte Organisator und Gerätewart Manuel Fritz-Paulsen. Die weitere Umsetzung und Weiterbildung soll jetzt am Standort der Feuerwehr Friedrichstadt vertieft werden. „Als Wehrführer werde ich mich weiterhin dafür stark machen, dass auch im nächsten Jahr für alle bisherigen Rettungsschwimmer ein Training und weitere Übungsabende im Schwimmbad ermöglicht werden, damit wir auch in diesem Bereich einen hohen Ausbildungsstand halten können“, versicherte Birger Thomsen. Vize-Feuerwehrchef Thorsten Mahmens ist zuversichtlich: „Ich hoffe, dass sich noch weitere finden werden, die dann im nächsten Jahr in diesem für uns Friedrichstädter wichtigen Hilfeleistungsbereich mit einsteigen.“

Wie wichtig das Vorhalten der Rettungsschwimmer und ihr sofort verfügbarer Einsatz sind, zeigte sich übrigens am Sonnabend (16.). Kurz nach 22.30 Uhr gab es Vollalarm für die Friedrichstädter Feuerwehr: „Die Einsatzmeldung lautete ‚Person im Wasser‘“, berichtete Vize-Feuerwehrchef Thorsten Mahmens. „In nur vier Minuten waren unsere ersten Rettungsschwimmer an der Einsatzstelle. Die Treene führte Hochwasser; im Wasser fanden wir einen treibenden Mann vor.“ Rettungsschwimmer im Überlebensanzug und zwei Helfer sprangen sofort ins Wasser und holten den Mann, der stark unterkühlt war, an Land. Er wurde dann in eine Klinik gefahren.