Ehrenamt : „Helden des Alltags“

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Er möchte „den Menschen von Nutzen sein“. Deshalb bietet der ehemalige Hochleistungsportler und ehrenamtliche Trainer, jetziger Maler, Grafiker, Radierer und Bildhauer Erhard Schiel aus St. Peter-Ording seit mehreren Jahrzehnten kostenfreie Vorführungen an. Zum Beispiel zeigt er Kindern, wie eine Radierung entsteht, nimmt immer wieder Schulpraktikanten auf und zeigt in Schulen und Museen, was eigentlich Kunst ist. Schiel spendet aus seinen Bildverkäufen für diverse wohltätige Zwecke, wie der Krebsbehandlung, für Hospize und für Kindergärten Geld, ohne, dass er dazu aufgefordert wird.

Für all diese Leistungen wurde er nun geehrt mit einer Einladung zum Bürgerfest von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Darüber hinaus traf er sich mit Ingbert Liebing, Staatssekretär und Bevollmächtigter des Landes Schleswig-Holsteins beim Bund, der auch andere ehrenamtliche Vertretern aus Schleswig-Holstein zu Kaffee und Kuchen einlud.

Von dort aus ging es dann direkt zum Festakt in das Schloß Bellevue. Hier habe es gleich vier Höhepunkte für ihn gegeben, so Schiel, der zusammen mit Ehefrau Ingrid nach Berlin gereist ist: die Rede vom Bundespräsidenten, die Führung über das Gelände von Ingbert Liebing, die kurze Begegnung mit dem Bundespräsidenten a. D. Christian Wulff und seiner Frau sowie der Auftritt von Pianist Lang Lang.

„Dies ist vor allem Ihr Fest“, erklärte Steinmeier in seiner Rede. „Als Staatsoberhaupt möchte ich Ihnen damit stellvertretend für alle Menschen in unserem Land ‚Danke‘ sagen. Danke für die vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit, die Sie unserem Land und unserem Gemeinwesen schenken. Sie sind die Helden unseres Alltags.“ Die Ehrenamtlichen seien es, betonte Steinmeier, die in Vereinen, Kirchengemeinden, im Umweltschutz und Kulturbereich, in Projekten für Integration und Inklusion, in der Denkmalpflege oder im Tierschutz dazu beitragen, dass die Demokratie lebendig bleibt.