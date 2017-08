Rock an der Eider in Süderstapel : Heiße Rhythmen am Eiderstrand

vergrößern 1 von 1 Foto: hem 1 von 1

Der Abend kam, der Regen ging. Und dann wurde es so richtig voll, und die Stimmung stieg beim Festival Rock an der Eider in Süderstapel. Den Nachmittag über hatten die Zuschauer bereits gut durchgehalten unter den großen Schirmen, die die Veranstalter bereitgestellt hatten. Sehr zufrieden äußert sich Stefan Wölk, Vorsitzender des Vereins Kunst und Kultur für Stapel gegen 23 Uhr: „Ich bin fest überzeugt, dass uns auch das anfängliche miese Wetter dieses schöne Festival hier nicht verderben konnte. Es sind viele Leute da, es ist in diesem 11. Jahr von Rock an der Eider eigentlich so wie immer.“ Und wie immer war der Platz vor den beiden Bühnen gerammelt voll.

Allerdings, gewachsen ist dieses über die Landesgrenzen hinaus bekannte Rockfestival natürlich schon im Laufe der Jahre – und auch die Vorbereitungen sind umfangreicher geworden. 120 gleichberechtigte Ehrenamtliche sorgen für einen geordneten Ablauf, der seinesgleichen sucht: Da der Eintritt nach wie vor absolut frei ist, versucht der Verein, einen Teil der Ausgaben durch eigene Stände mit Essen, Getränken und Merchandising hereinzuholen. Denn die Bands spielen nicht gagenfrei, die Megawatt-starken Soundanlagen und den Strom gibt es ebenfalls nicht kostenfrei. Vieles andere auch nicht. Umfangreicher geworden sind die Sicherheitsvorkehrungen. Nach wie vor ist die Süderstapeler Feuerwehr mit 14 Einsatzkräften vor Ort und sichert die Zufahrten, damit diese für Rettungswagen frei bleiben. Ganz neu war dies: Unmittelbar auf dem Festivalgelände standen diesmal gleich zwei Rettungswagen mit Teams einsatzbereit.

Die Bands präsentierten auf den zwei Bühnen einen Querschnitt aller gängigen Musikrichtungen – von Rock über Pop, Soul, Indie, Funk bis hin zu Crossover und Elektropunk. Das einzige, was es nicht gibt bei diesem bekannten Festival – das sind Coverbands. „Wir wollen mit handgemachter und eigenständiger Musik begeistern und unseren Besuchern zeigen, was die Musiklandschaft hergibt“, macht Birthe Dierks – der ewige „Motor“ dieses Festivals – deutlich. Die Bands PowerSolo, Heimatt und D/Troit kamen aus Dänemark, James Kakande aus Großbritannien. Einfach mitreißend war die Band PowerSolo aus Arhus – sicherlich ein absoluter Glücksgriff fürs Festival. Das Trio zündete mit rassigem Psychedelic-Rock, Rock der 60er, 70er Jahre sowie Surf und Psychobilly ein wahres Musikfeuerwerk.

Die deutschen Formationen – beim Festival traten 14 Bands auf – kamen aus allen Teilen der Republik. „Es sind viele Bewerbungen eingegangen. Rund

120 Bands haben wir angehört“, berichtet Stefan Wölk. Das Musikprogramm „rollte“ pausenlos, tonlose Umbaupausen entfielen, weil der jeweilige Folgeauftritt auf der anderen Bühne stattfand. Stark im Auftritt war der vereinseigene Rock-Chor mit 27 Sängern unter Leitung von Frank Jakobi, der das Programm um 14 Uhr eröffnete.

Abschlussbilanz von Dierks und Wölk: „Ohne das ehrenamtliche Engagement der gesamten Festivalcrew, private und unternehmerische Spenden und die gute Zusammenarbeit mit unseren Gemeinden, Anwohnern und Ämtern gäbe es dieses Festival nicht. Wir sind stolz und glücklich, dass wir Rock an der Eider auch diesmal wieder mit gebündelten Kräften realisieren konnten. Wir versprechen: Die Arbeiten für das 12. Rockfestival laufen unmittelbar nach dieser Veranstaltung an.“